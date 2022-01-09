В Харькове мужчина чуть не сжег себя на глазах у полицейских (видео)
В Харькове сотрудники полиции приехали на вызов из-за семейной ссоры и стали свидетелями того, как мужчина во время общения поджег свою одежу. При этом он быстро загорелся, потому что до приезда "копов" облил одежду легковоспламеняющимся веществом.
Об этом сообщает Полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел 6 января на улице Яновского. Патрульные начали быстро тушить огонь, но мужчина всячески пытался оттолкнуть правоохранителей.
Все же полицейским удалось положить мужчину на пол и потушить его горящую одежду. После чего мужчину передали врачам, которые отвезли пострадавшего в больницу.
Все происходящее можно увидеть на видео, которое снимала нагрудная камера одного из патрульных.
Напомним, в Северодонецке Луганской области украинский патрульный в свой выходной героически спас ребенка, который находился в горящей квартире.
До прибытия пожарных мужчина выбил замок в двери и вбежал в квартиру, где увидел мальчика, лежащего на полу. Он быстро взял ребенка на руки и вынес его к подъезду, где стояли люди.
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