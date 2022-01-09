У Харкові чоловік мало не спалив себе на очах у поліцейських (відео)

Фото: у Харкові чоловіки підпали під час розмови з патрульними (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Харкові співробітники поліції приїхали на виклик через сімейну сварку і стали свідками того, як чоловік під час спілкування підпалив свій одяг. При цьому він швидко спалахнув, тому що до приїзду "копів" облив одяг легкозаймистою речовиною.

Про це повідомляє поліція Харківської області на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався 6 січня на вулиці Яновського. Патрульні почали швидко гасити вогонь, але чоловік всіляко намагався відштовхнути правоохоронців. Все ж поліцейським вдалося покласти чоловіка на підлогу і загасити його палаючий одяг. Після чого чоловіка передали лікарям, які відвезли потерпілого до лікарні. Все, що відбувалось можна побачити на відео, яке знімала нагрудна камера одного з патрульних.