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В Харькове молния попала в недавно установленный флагшток: момент попал на видео

Автор: Тетяна Самарук

В Харькове молния попала во флагшток, который установили ко Дню Государственного Флага Украины. Момент того, как разряд молнии попал в верхушку металлической конструкции, попал на видео.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".

Так, инцидент произошел во время грозы во вторник, 31 августа.

На видео видно, как молния попадает прямо в верхушку флагштока, после чего раздается громкий звук грома.

"Конструкция выдержала, все хорошо, там есть молниезащита и проводились специальные испытания, поэтому никаких вопросов в этом плане не должно быть", – рассказал о надежности флагштока заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Харне в комментарии изданию Newsroom.

Как известно, на сегодня в Украине это самый высокий флагшток, его высота составляет 101 метра.

В комментариях пользователи шутят, что флагшток прошел "крещение". Также они поражены, как автору удалось поймать такой момент.

  • Неплохой громоотвод;
  • Красивый кадр. Как автору удалось такое поймать;
  • Главное не держаться за него в этот момент;
  • Крещение прошел;
  • Молодец, все выдержал.

Ранее мы сообщали, что в Киеве вандал облил краской флагшток возле. Против вандала возбудили дело.

Также в Николаеве открыли 72-метровый флагшток с использованием особого архитектурного решения.

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молнияфлагшток