У Харкові блискавка влучила у нещодавно встановлений флагшток: момент потрапив на відео

Так, інцидент стався під час грози у вівторок, 31 серпня.

На відео видно, як блискавка влучає просто у верхівку флагштока, після чого лунає гучний звук грому.

"Конструкція витримала, все добре, там є блискавкозахист і проводилися спеціальні випробування, тому жодних питань у цьому плані не повинно бути", – розповів про надійність флагштока заступник голови Харківської ОДА Михайло Харне в коментарі виданню Newsroom.

Як відомо, на сьогодні в Україні це найвищий флагшток, його висота становить 101 метри.

У коментарях користувачі жартують, що флагшток пройшов "хрещення". Також вони вражені, як автору вдалося зловити такий момент.