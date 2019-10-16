В Харькове маршрутчик не пускал пенсионеров и разгневал сеть (видео)

В Харькове произошел не приятный инцидент с пожилыми людьми. Дело в том, что водитель маршрутки решил сначала пропускать людей, который оплачивают проезд, а потом уже запускать пенсионеров. Видео опубликовано на странице "Харьков 1654" в Facebook.

Инцидент произошел в маршрутке 1152. Пользователи в сети были очень расстроены поведением водителя.

В Харькове маршрутчик не пускал в салон пенсионеров (видео: facebook.com/kharkiv1654)

Вот, что думают об этом люди.

А старики значит будут стоять. Вот бессовестный. Полицию нужно было вызвать;

Платные пассажиры как раз и оплачивают проезд пенсионеров, а их 50 на 50;

А ведь все когда-то станут пожилыми людьми. Нужно уважать возраст;

Водители автобусов просто хамы ведут очень зло и некрасиво в отношении пенсионеров, вообще пенсионеры заработали бесплатный проезд;

Нужно не бесплатный проезд для пенсионеров поддерживать, а дотации на проезд (адекватные) давать. Тогда все пазлы сойдутся...

Во козел;

Урод вообще, такое ощущение как будто он не будет на пенсии, возраст вообще не уважают.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что под Винницей ветерану АТО отказались продать билет на автобус по удостоверению участника боевых действий. Мужчина отметил, что это уже не первый подобный случай.