Под Винницей ветерану АТО отказались продать билет на автобус: детали скандала (видео)

Ветеранам предусмотрен целый ряд льгот, в том числе и на проезд
Ветерану АТО в кассе отказались продавать билет на автобус по удостоверению УБД, и объяснить решение отказались. О ситуации рассказал сам участник боевых действий на Донбассе, опубликовав в сети соответствующее видео. На Twitter мужчина с ником "Позывной Колым" говорит, что после инцидента написал заявление и закрывать глаза на такое отношение не собирается.
В Жмеринке бывший военный хотел купить билет на маршрутку до Винницы. Он предъявил документ, который дает право бесплатно получить билет на автобус, но работница почему-то выдать проездной документ отказалась.
Ветерану АТО не продали билет на автобус по удостоверению УБД (Фото: скриншот)
"Опять отказ в продаже билета по удостоверению УБД! На этот раз кассиром!" - возмущается ветеран.
Также он добавил, что случай с отказом 23 сентября был не первым.
"Вот такое вот отношение к людям, которые не жалея ни здоровья, ни жизни, воевали за то, чтобы мы лучше жили. Но мы этого не оставим..." - говорит ветеран после того, как на видео попросил женщину-кассиршу объяснить, на основании чего он отказалась продавать билет.
Та, ничего не говоря, просто закрыла окошко на кассе, оставила свое рабочее место и ушла на улицу куда-то.
Жмеринка!!!— Позивний Колим (@sahsa5555555551) 24 сентября 2019 г.
Знову відмова у продажі квитка по посвідченню УБД!!!
На цей раз касиром!
Випадок 23.09.2019 pic.twitter.com/VL04iokd8R
Ветерану АТО не продали билет на автобус по удостоверению УБД (Видео: twitter.com/sahsa5555555551)
Отметим, что согласно украинскому законодательству среди других льгот участники боевых действий также имеют право на бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта, автотранспорта общего пользования в сельской местности, воздушного или автомобильного транспорта (туда и обратно 1 раз в 2 года или туда и обратно 1 раз/год с 50% скидкой), а также железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусах пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания.
Для этого нобходимо предъявить удостоверение УБД или инвалида войны, талоны на проезд, которые выдаются вместе с удостоверением. Согласно решению органов местного самоуправления в некоторых местах бесплатный проезд может предоставляться на основании справки об участии в АТО. Информацию можно получить в местных администрациях.
Иллюстративное фото (rohatyn.if.gov.ua)
В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц говорят, что в таких случаях необходимо уточнить контактные данные перевозчика и ФИО водителя.
Нужно записать номер транспортного средства, дату, время и маршрут, на котором был получен отказ (информация о перевозчике обычно размещена возле места водителя).
Если хотите продолжить проезд, оплатите его стоимость.
Позвоните перевозчику и спокойно объясните ситуацию, которая возникла с водителем.
Полезный совет: в разговоре укажите, что планируете обращаться в прокуратуру и в Госслужбу Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека).
Если в телефонном порядке ситуация не разрешится, напишите заявление в трех экземплярах: прокуратура, Укртрансбезпека, орган местного самоуправления, где проходит маршрут. К заявлению обязательно приложите копию удостоверения УБД и копию проездного билета, если пришлось его купить.
"В случае безосновательного отказа в бесплатном проезде нужно написать жалобу в территориальный орган Укртрансбезпеки, органы местного самоуправления", - говорится на сайте министерства.
Фото: скрин mva.gov.ua/ua/veteranam
Как сообщалось ранее, около месяца назад в Киеве водитель маршрутки № 742 позволил себе грубые высказывания в адрес ветерана АТО и отказался его везти даже после того, как бывший военный предложил заплатить за проезд. Объяснить свое решение маршрутчик отказался и просто бубнил себе под нос какие-то ругательства. Такой вопиющий случай и наглое поведение водителя очень возмутило сети - некоторые даже собрались прокатиться по этому маршруту и пообщаться с водителем.