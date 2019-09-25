Под Винницей ветерану АТО отказались продать билет на автобус: детали скандала (видео)

Ветерану АТО не продали билет на автобус по удостоверению УБД (Фото: коллаж РБК-Украина)

Ветеранам предусмотрен целый ряд льгот, в том числе и на проезд

Ветерану АТО в кассе отказались продавать билет на автобус по удостоверению УБД, и объяснить решение отказались. О ситуации рассказал сам участник боевых действий на Донбассе, опубликовав в сети соответствующее видео. На Twitter мужчина с ником "Позывной Колым" говорит, что после инцидента написал заявление и закрывать глаза на такое отношение не собирается.

В Жмеринке бывший военный хотел купить билет на маршрутку до Винницы. Он предъявил документ, который дает право бесплатно получить билет на автобус, но работница почему-то выдать проездной документ отказалась.

Ветерану АТО не продали билет на автобус по удостоверению УБД (Фото: скриншот)

"Опять отказ в продаже билета по удостоверению УБД! На этот раз кассиром!" - возмущается ветеран.

Также он добавил, что случай с отказом 23 сентября был не первым.

"Вот такое вот отношение к людям, которые не жалея ни здоровья, ни жизни, воевали за то, чтобы мы лучше жили. Но мы этого не оставим..." - говорит ветеран после того, как на видео попросил женщину-кассиршу объяснить, на основании чего он отказалась продавать билет.

Та, ничего не говоря, просто закрыла окошко на кассе, оставила свое рабочее место и ушла на улицу куда-то.

Жмеринка!!!

Знову відмова у продажі квитка по посвідченню УБД!!!

На цей раз касиром!

Випадок 23.09.2019 pic.twitter.com/VL04iokd8R — Позивний Колим (@sahsa5555555551) 24 сентября 2019 г.

Ветерану АТО не продали билет на автобус по удостоверению УБД (Видео: twitter.com/sahsa5555555551)

Какие льготы на проезд имеют ветераны АТО

Отметим, что согласно украинскому законодательству среди других льгот участники боевых действий также имеют право на бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта, автотранспорта общего пользования в сельской местности, воздушного или автомобильного транспорта (туда и обратно 1 раз в 2 года или туда и обратно 1 раз/год с 50% скидкой), а также железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусах пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания.

Для этого нобходимо предъявить удостоверение УБД или инвалида войны, талоны на проезд, которые выдаются вместе с удостоверением. Согласно решению органов местного самоуправления в некоторых местах бесплатный проезд может предоставляться на основании справки об участии в АТО. Информацию можно получить в местных администрациях.

Иллюстративное фото (rohatyn.if.gov.ua)

Что делать, если отказали в льготном проезде

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц говорят, что в таких случаях необходимо уточнить контактные данные перевозчика и ФИО водителя.

Нужно записать номер транспортного средства, дату, время и маршрут, на котором был получен отказ (информация о перевозчике обычно размещена возле места водителя).

Если хотите продолжить проезд, оплатите его стоимость.

Позвоните перевозчику и спокойно объясните ситуацию, которая возникла с водителем.

Полезный совет: в разговоре укажите, что планируете обращаться в прокуратуру и в Госслужбу Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека).

Если в телефонном порядке ситуация не разрешится, напишите заявление в трех экземплярах: прокуратура, Укртрансбезпека, орган местного самоуправления, где проходит маршрут. К заявлению обязательно приложите копию удостоверения УБД и копию проездного билета, если пришлось его купить.

"В случае безосновательного отказа в бесплатном проезде нужно написать жалобу в территориальный орган Укртрансбезпеки, органы местного самоуправления", - говорится на сайте министерства.

Фото: скрин mva.gov.ua/ua/veteranam

Как сообщалось ранее, около месяца назад в Киеве водитель маршрутки № 742 позволил себе грубые высказывания в адрес ветерана АТО и отказался его везти даже после того, как бывший военный предложил заплатить за проезд. Объяснить свое решение маршрутчик отказался и просто бубнил себе под нос какие-то ругательства. Такой вопиющий случай и наглое поведение водителя очень возмутило сети - некоторые даже собрались прокатиться по этому маршруту и пообщаться с водителем.