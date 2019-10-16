У Харкові маршрутник не пускав пенсіонерів і розгнівав мережу (відео)

Водій маршрутки не пускав пенсіонерів і своїми діями розгнівав мережу
У Харкові стався не приємний інцидент з літніми людьми. Справа в тому, що водій маршрутки вирішив спочатку пропускати людей, що оплачують проїзд, а потім вже запускати пенсіонерів. Відео опубліковано на сторінці "Харків 1654" у Facebook.
Інцидент стався в маршрутці 1152. Користувачі мережі були дуже засмучені поведінкою водія.
У Харкові маршрутник не пускав в салон пенсіонерів (відео: facebook.com/kharkiv1654)
Ось, що думають про це люди.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що під Вінницею ветерану АТО відмовилися продати квиток на автобус за посвідченням учасника бойових дій. Чоловік зазначив, що це вже не перший подібний випадок.