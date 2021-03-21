В Харькове курсирует "маршрутка-кабриолет": звездное небо прямо из салона (фото)

В Харькове в одном из маршрутных такси во время поездки пассажиры зафиксировали на камеру отсутствующий кусок крыши. Транспортное средство в ненадлежащем состоянии совершало поездку, платно перевозя пассажиров.
Фотографией и подробностями поделились в одном из местных Telegram-каналов.
"Новая система вентиляции в маршрутках ху*вого от Салтовских ученых", - говорится в подписи к фотографии.
В Харькове маршрутка без крыши развозит горожан (фото: t.me/hueviykharkov)
Пассажиры маршрутки также рассказали о том, что отвалившийся кусок крыши мог травмировать кого-то из находящихся в салоне.
"Ехала в этой маршрутке, прямо под люком, вся жизнь перед глазами пролетела, когда отлетел кусок крыши и чуть не упал в салон))))", - сообщается в комментариях.
Жители также требуют провести проверку всех маршруток, но при этом жалуются, что из-за огромного количества нарушений, с маршрутов уберут до 90% транспортных средств.
Также в канале опубликовали арт одного из подписчиков.
Маршрутка без крыши в Харькове - арт (фото: t.me/hueviykharkov)
Напомним, ранее в Василькове Киевской области легковой автомобиль столкнулся с военным самолетом. Это случилось на базе 40-й бригады тактической авиации. Пострадавших в результате инцидента не было.
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