У Харкові курсує "маршрутка-кабріолет": зоряне небо прямо з салону (фото)

"Нова система вентиляції в маршрутках ху*вого від Салтівських вчених", - йдеться у підписі до фотографії.

У Харкові маршрутка без даху розвозить городян (фото: t.me/hueviykharkov)

Пасажири маршрутки також розповіли про те, що шматок даху, який відвалився на ходу, міг травмувати когось з тих, хто знаходився в салоні.

"Їхала в цій маршрутці, прямо під люком, все життя перед очима пролетіло, коли відлетів шматок даху і мало не впав в салон))))", - повідомляється в коментарях.

Мешканці також вимагають провести перевірку всіх маршруток, але при цьому скаржаться, що через величезну кількість порушень, з маршрутів приберуть до 90% транспортних засобів.

Також в каналі опублікували арт одного з передплатників.

Маршрутка без даху в Харкові - арт (фото: t.me/hueviykharkov)