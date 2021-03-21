В Харькове курсирует "маршрутка-кабриолет": звездное небо прямо из салона (фото)

В Харькове в одном из маршрутных такси во время поездки пассажиры зафиксировали на камеру отсутствующий кусок крыши. Транспортное средство в ненадлежащем состоянии совершало поездку, платно перевозя пассажиров.

Фотографией и подробностями поделились в одном из местных Telegram-каналов .

"Новая система вентиляции в маршрутках ху*вого от Салтовских ученых", - говорится в подписи к фотографии.

В Харькове маршрутка без крыши развозит горожан (фото: t.me/hueviykharkov)

Пассажиры маршрутки также рассказали о том, что отвалившийся кусок крыши мог травмировать кого-то из находящихся в салоне.

"Ехала в этой маршрутке, прямо под люком, вся жизнь перед глазами пролетела, когда отлетел кусок крыши и чуть не упал в салон))))", - сообщается в комментариях.

Жители также требуют провести проверку всех маршруток, но при этом жалуются, что из-за огромного количества нарушений, с маршрутов уберут до 90% транспортных средств.

Также в канале опубликовали арт одного из подписчиков.

Маршрутка без крыши в Харькове - арт (фото: t.me/hueviykharkov)