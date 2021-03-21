У Харкові курсує "маршрутка-кабріолет": зоряне небо прямо з салону (фото)
У Харкові в одному з маршрутних таксі під час поїздки пасажири зафіксували на камеру відсутній шматок даху. Транспортний засіб в неналежному стані здійснював поїздку, платно перевозячи пасажирів.
Фотографією і подробицями поділилися в одному з місцевих Telegram-каналів.
"Нова система вентиляції в маршрутках ху*вого від Салтівських вчених", - йдеться у підписі до фотографії.
У Харкові маршрутка без даху розвозить городян (фото: t.me/hueviykharkov)
Пасажири маршрутки також розповіли про те, що шматок даху, який відвалився на ходу, міг травмувати когось з тих, хто знаходився в салоні.
"Їхала в цій маршрутці, прямо під люком, все життя перед очима пролетіло, коли відлетів шматок даху і мало не впав в салон))))", - повідомляється в коментарях.
Мешканці також вимагають провести перевірку всіх маршруток, але при цьому скаржаться, що через величезну кількість порушень, з маршрутів приберуть до 90% транспортних засобів.
Також в каналі опублікували арт одного з передплатників.
Маршрутка без даху в Харкові - арт (фото: t.me/hueviykharkov)
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