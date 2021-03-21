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У Харкові курсує "маршрутка-кабріолет": зоряне небо прямо з салону (фото)

Новость на русском → Харків, Неділя 21 березня 2021 08:41
У Харкові курсує "маршрутка-кабріолет": зоряне небо прямо з салону (фото) У Харкові маршрутка без даху розвозить городян (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Харкові в одному з маршрутних таксі під час поїздки пасажири зафіксували на камеру відсутній шматок даху. Транспортний засіб в неналежному стані здійснював поїздку, платно перевозячи пасажирів.

Фотографією і подробицями поділилися в одному з місцевих Telegram-каналів.

"Нова система вентиляції в маршрутках ху*вого від Салтівських вчених", - йдеться у підписі до фотографії.

У Харкові курсує &quot;маршрутка-кабріолет&quot;: зоряне небо прямо з салону (фото)

У Харкові маршрутка без даху розвозить городян (фото: t.me/hueviykharkov)

Пасажири маршрутки також розповіли про те, що шматок даху, який відвалився на ходу, міг травмувати когось з тих, хто знаходився в салоні.

"Їхала в цій маршрутці, прямо під люком, все життя перед очима пролетіло, коли відлетів шматок даху і мало не впав в салон))))", - повідомляється в коментарях.

Мешканці також вимагають провести перевірку всіх маршруток, але при цьому скаржаться, що через величезну кількість порушень, з маршрутів приберуть до 90% транспортних засобів.

Також в каналі опублікували арт одного з передплатників.

У Харкові курсує &quot;маршрутка-кабріолет&quot;: зоряне небо прямо з салону (фото)

Маршрутка без даху в Харкові - арт (фото: t.me/hueviykharkov)

Нагадаємо, раніше у Василькові Київської області легковий автомобіль зіткнувся з військовим літаком. Це сталося на базі 40-ї бригади тактичної авіації. Постраждалих в результаті інциденту не було.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів для водіїв. РБК-Україна розібрався з усіма нюансами штрафів.

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