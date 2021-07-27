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В Харькове из-под земли вырвался столб огня: видео инцидента

Новина українською →
Харьков, Вторник 27 июля 2021 12:51
В Харькове из-под земли вырвался столб огня: видео инцидента Коллаж РБК-Украина: в Харькове из-под земли вырвался столб огня
Автор: Роман Мирончук

Жители Харькова вчера, 26 июля, стали свидетелями того, как на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Героев Труда из-под земли вырвался столб огня.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "ТРУХА".

Позже местные СМИ написали, что возможная причина возгорания - замыкание силового кабеля.

При этом в "Харьковоблэнерго" заявили, что данная кабельная линия не принадлежит предприятию и не находится на его балансе.

Пользователи сети прокомментировали ситуацию.

  • Там 6 человек раскапывали что-то. Еще экскаватор стоял;
  • Надеюсь рабочие успели выскочить с траншеи, и никто и ожога не получил;
  • Скорее всего ломом кто-то зацепил кабель и замкнул его;
  • Ребята, не кабель, было бы слышно звук КЗ. Это скорее всего приварка высокотемпературная.

Напомним, в Коростене во время массового празднования Ивана Купала в зоне отдыха около реки произошло огненное ЧП - рядом с огромным костром и пиротехникой взорвались канистры с бензином. Этот инцидент повлек за собой пожар. В итоге пострадали три человека.

Мы также писали о том, что в Киеве в Днепровском районе несколько раз пытались поджечь уникальный участок природы. Местные жители начали бить тревогу.

По словам киевлянки, попытки устроить массовые пожары происходят уже последние два месяца.

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Харьков огонь
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