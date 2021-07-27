В Харькове из-под земли вырвался столб огня: видео инцидента
Жители Харькова вчера, 26 июля, стали свидетелями того, как на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Героев Труда из-под земли вырвался столб огня.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "ТРУХА".
Позже местные СМИ написали, что возможная причина возгорания - замыкание силового кабеля.
При этом в "Харьковоблэнерго" заявили, что данная кабельная линия не принадлежит предприятию и не находится на его балансе.
Пользователи сети прокомментировали ситуацию.
- Там 6 человек раскапывали что-то. Еще экскаватор стоял;
- Надеюсь рабочие успели выскочить с траншеи, и никто и ожога не получил;
- Скорее всего ломом кто-то зацепил кабель и замкнул его;
- Ребята, не кабель, было бы слышно звук КЗ. Это скорее всего приварка высокотемпературная.
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