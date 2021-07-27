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У Харкові з-під землі вирвався стовп вогню: відео інциденту

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Харків, Вівторок 27 липня 2021 12:51
У Харкові з-під землі вирвався стовп вогню: відео інциденту Колаж РБК-Україна: в Харкові з-під землі вирвався стовп вогню
Автор: Роман Мирончук

Жителі Харкова вчора, 26 липня, стали свідками того, як на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв Праці з-під землі вирвався стовп вогню.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "ТРУХА".

Пізніше місцеві ЗМІ написали, що можлива причина загоряння - замикання силового кабелю.

При цьому в "Харківобленерго" заявили, що дана кабельна лінія не належить підприємству і не перебуває на його балансі.

Користувачі мережі прокоментували ситуацію.

  • Там 6 осіб розкопували щось. Ще екскаватор стояв;
  • Сподіваюся робочі встигли вискочити з траншеї, і ніхто і опіку не отримав;
  • Швидше за все ломом хтось зачепив кабель і замкнув його;
  • Хлопці, не кабель, було б чути звук КЗ. Це швидше за все приварка високотемпературна.

Нагадаємо, в Коростені під час масового святкування Івана Купала в зоні відпочинку біля річки відбулася вогняна НП - поруч з величезним вогнищем і піротехнікою вибухнули каністри з бензином. Цей інцидент спричинив пожежу. В результаті постраждали три людини.

Ми також писали про те, що в Києві в Дніпровському районі кілька разів намагалися підпалити унікальна ділянка природи. Місцеві жителі почали бити на сполох.

За словами киянки, спроби влаштувати масові пожежі відбуваються вже останні два місяці.

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Харків огонь
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