В Харькове в булочке вместо мака нашли кусок железа: в сети возмущаются

В Харькове местные жители в булочке с маком нашли кусок железа. В скандал попал хлебозавод "Кулиничи".
Фото опубликовали в Telegram-канале "Х. Харьков".
Пользователи предполагают, что в хлебобулочное изделие могла попасть деталь из тестомеса.
"Покупаешь булку, ломаешь зубы о кусок металла!"– говорится под фото.
Кроме того, в сети пишут, что в таком случае необходимо обратиться на сайт хлебозавода "Кулиничи". По словам одного из местных жителей, сотрудники на обращения реагируют оперативно.
Фото: в булочке в Харькове нашли железо (t.me/hueviykharkov)
Также пользователи жалуются, что это уже не первые случаи, когда в хлебобулочных изделиях этого завода что-то находят.
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