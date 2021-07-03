В Днепре мужчина купил хлеб с мочалкой внутри: фото "сюрприза"

В Днепре местный житель купил в одном из магазинов Хлеб, в котором обнаружил мочалку для мытья посуды.

Так, неизвестно, когда именно это произошло и в каком магазине был куплен хлеб. На фото видно, что это хлеб "Петриковский" нарезанный.

"Как вам такой хлеб с мочалкой внутри? Приятного аппетита", - говорится в посте.