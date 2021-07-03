В Днепре мужчина купил хлеб с мочалкой внутри: фото "сюрприза"
Фото: в Днепре в хлебе нашли мочалку (pexels)
В Днепре местный житель купил в одном из магазинов Хлеб, в котором обнаружил мочалку для мытья посуды.
Фото опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".
Так, неизвестно, когда именно это произошло и в каком магазине был куплен хлеб. На фото видно, что это хлеб "Петриковский" нарезанный.
"Как вам такой хлеб с мочалкой внутри? Приятного аппетита", - говорится в посте.
Фото: в Днепре в хлебе нашли мочалку (фото t.me/hyevuy_dnepr)
В сети пользователи с иронией отреагировали на такой продукт. Также они пишут, что, видимо, мочалку случайно оставили на противне или в форме, где замешивают тесто.
- Это подарок от завода. С самыми лучшими, так сказать
- Поел, и сразу за собой убрал. Ради вашего же удобства
- Чтобы туда мочалка попала и осталась цела это надо быть очень везучим. Так что мне кажется это основание просто и все
- Я работал на этом хлебозаводе, и к сожалению подобная ситуация может быть вполне реальной.
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