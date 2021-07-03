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В Днепре мужчина купил хлеб с мочалкой внутри: фото "сюрприза"

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Днепр, Суббота 03 июля 2021 16:08
В Днепре мужчина купил хлеб с мочалкой внутри: фото "сюрприза" Фото: в Днепре в хлебе нашли мочалку (pexels)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре местный житель купил в одном из магазинов Хлеб, в котором обнаружил мочалку для мытья посуды.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Так, неизвестно, когда именно это произошло и в каком магазине был куплен хлеб. На фото видно, что это хлеб "Петриковский" нарезанный.

"Как вам такой хлеб с мочалкой внутри? Приятного аппетита", - говорится в посте.

В Днепре мужчина купил хлеб с мочалкой внутри: фото &quot;сюрприза&quot;В Днепре мужчина купил хлеб с мочалкой внутри: фото &quot;сюрприза&quot;Фото: в Днепре в хлебе нашли мочалку (фото t.me/hyevuy_dnepr)

В сети пользователи с иронией отреагировали на такой продукт. Также они пишут, что, видимо, мочалку случайно оставили на противне или в форме, где замешивают тесто.

  • Это подарок от завода. С самыми лучшими, так сказать
  • Поел, и сразу за собой убрал. Ради вашего же удобства
  • Чтобы туда мочалка попала и осталась цела это надо быть очень везучим. Так что мне кажется это основание просто и все
  • Я работал на этом хлебозаводе, и к сожалению подобная ситуация может быть вполне реальной.

Ранее мы сообщали, что в киевском супермаркете мышь на прилавке нагло наминала продукты.

Также, что делать, если в продуктах нашли живность.

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