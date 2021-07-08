В Харькове в булочке вместо мака нашли кусок железа: в сети возмущаются

В Харькове местные жители в булочке с маком нашли кусок железа. В скандал попал хлебозавод "Кулиничи".

Пользователи предполагают, что в хлебобулочное изделие могла попасть деталь из тестомеса.

"Покупаешь булку, ломаешь зубы о кусок металла!"– говорится под фото.

Кроме того, в сети пишут, что в таком случае необходимо обратиться на сайт хлебозавода "Кулиничи". По словам одного из местных жителей, сотрудники на обращения реагируют оперативно.

Фото: в булочке в Харькове нашли железо (t.me/hueviykharkov)

Также пользователи жалуются, что это уже не первые случаи, когда в хлебобулочных изделиях этого завода что-то находят.