В Харькове в булочке вместо мака нашли кусок железа: в сети возмущаются
В Харькове местные жители в булочке с маком нашли кусок железа. В скандал попал хлебозавод "Кулиничи".
Фото опубликовали в Telegram-канале "Х. Харьков".
Пользователи предполагают, что в хлебобулочное изделие могла попасть деталь из тестомеса.
"Покупаешь булку, ломаешь зубы о кусок металла!"– говорится под фото.
Кроме того, в сети пишут, что в таком случае необходимо обратиться на сайт хлебозавода "Кулиничи". По словам одного из местных жителей, сотрудники на обращения реагируют оперативно.
Фото: в булочке в Харькове нашли железо (t.me/hueviykharkov)
Также пользователи жалуются, что это уже не первые случаи, когда в хлебобулочных изделиях этого завода что-то находят.
- Видимо, заботятся о том, чтобы в вашей крови было достаточно железа
- Напишите в" Кулиничи", у них на сайте есть обратная связь. Реагируют достаточно оперативно, несколько раз приходилось обращаться
- Как его можно было не заметить в упаковке
- Явно деталь из тестомеса. Ничего страшного, всего лишь металл
- У них там и мышиные хвосты бывают
- Кто еще к ним ходит? Встречаются металлы в булке, то крысы по батон лазают. Какой-то ужас
- Вот так я сломала зуб о камень, который был в батоне "Кулиничей". Перестал покупать у них, когда реализатор возле во время оформления моего заказа уронила щипцы для булок на пол, а потом подняла их и ими же продолжила складывать заказа.
Ранее мы сообщали, что в Днепре муж купил хлеб с мочалкой внутри.
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