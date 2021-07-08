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В Харькове в булочке вместо мака нашли кусок железа: в сети возмущаются

Новина українською →
Харьков, Четверг 08 июля 2021 15:47
В Харькове в булочке вместо мака нашли кусок железа: в сети возмущаются Коллаж РБК-Украина: в булочке с маком нашли железо
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове местные жители в булочке с маком нашли кусок железа. В скандал попал хлебозавод "Кулиничи".

Фото опубликовали в Telegram-канале "Х. Харьков".

Пользователи предполагают, что в хлебобулочное изделие могла попасть деталь из тестомеса.

"Покупаешь булку, ломаешь зубы о кусок металла!"– говорится под фото.

Кроме того, в сети пишут, что в таком случае необходимо обратиться на сайт хлебозавода "Кулиничи". По словам одного из местных жителей, сотрудники на обращения реагируют оперативно.

В Харькове в булочке вместо мака нашли кусок железа: в сети возмущаются

Фото: в булочке в Харькове нашли железо (t.me/hueviykharkov)

Также пользователи жалуются, что это уже не первые случаи, когда в хлебобулочных изделиях этого завода что-то находят.

  • Видимо, заботятся о том, чтобы в вашей крови было достаточно железа
  • Напишите в" Кулиничи", у них на сайте есть обратная связь. Реагируют достаточно оперативно, несколько раз приходилось обращаться
  • Как его можно было не заметить в упаковке
  • Явно деталь из тестомеса. Ничего страшного, всего лишь металл
  • У них там и мышиные хвосты бывают
  • Кто еще к ним ходит? Встречаются металлы в булке, то крысы по батон лазают. Какой-то ужас
  • Вот так я сломала зуб о камень, который был в батоне "Кулиничей". Перестал покупать у них, когда реализатор возле во время оформления моего заказа уронила щипцы для булок на пол, а потом подняла их и ими же продолжила складывать заказа.

Ранее мы сообщали, что в Днепре муж купил хлеб с мочалкой внутри.

Также в киевском супермаркете мышь на прилавке нагло наминала продукты.

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