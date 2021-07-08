У Харкові в булочці замість маку знайшли шматок заліза: у мережі обурюються

У Харкові місцеві жителі в булочці з маком знайшли шматок заліза. У скандал потрапив хлібзавод "Кулиничі".

Користувачі припускають, що в хлібобулочний виріб могла потрапити деталь з тістоміса.

"Купуєш булку, ламаєш зуби об шматок металу!" – йдеться під фото.

Окрім того, у мережі пишуть, що у такому випадку необхідно звернутися на сайт хлібзаводу "Кулиничі". За словами одного з місцевих жителів, співробітники на звернення реагують оперативно.

Фото: в булочці у Харкові знайшли залізо (t.me/hueviykharkov)

Також користувачі скаржаться, що це вже не перші випадки, коли у хлібобулочних виробах цього заводу щось знаходять.