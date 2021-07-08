ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Харкові в булочці замість маку знайшли шматок заліза: у мережі обурюються

Новость на русском →
Харків , Четвер 08 липня 2021 15:47
У Харкові в булочці замість маку знайшли шматок заліза: у мережі обурюються Колаж РБК-Україна: в булочці з маком знайшли залізо
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові місцеві жителі в булочці з маком знайшли шматок заліза. У скандал потрапив хлібзавод "Кулиничі".

Фото опублікували в Telegram-каналі "Х. Харьков".

Користувачі припускають, що в хлібобулочний виріб могла потрапити деталь з тістоміса.

"Купуєш булку, ламаєш зуби об шматок металу!" – йдеться під фото.

Окрім того, у мережі пишуть, що у такому випадку необхідно звернутися на сайт хлібзаводу "Кулиничі". За словами одного з місцевих жителів, співробітники на звернення реагують оперативно.

У Харкові в булочці замість маку знайшли шматок заліза: у мережі обурюються

Фото: в булочці у Харкові знайшли залізо (t.me/hueviykharkov)

Також користувачі скаржаться, що це вже не перші випадки, коли у хлібобулочних виробах цього заводу щось знаходять.

  • Мабуть, дбають про те, щоб у вашій крові було достатньо заліза
  • Напишіть в "Кулиничі", у них на сайті є зворотний зв'язок. Реагують досить оперативно, декілька разів доводилось звертатися
  • Як його можна було не помітити в упакуванні
  • Явно деталь з тістоміса. Нічого страшного, всього лише метал
  • У них там і мишачі хвости трапляються
  • Хто ще до них ходить? Трапляються метали в булці, то щури по батон лазять. Якийсь жах
  • Ось так я зламала зуб об камінь, який був в батоні "Кулиничів". Перестав купувати у них, коли реалізатор біля під час оформлення мого замовлення впустила щипці для булок на підлогу, а потім підняла їх і ними ж продовжила складати замовлення.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі чоловік купив хліб з мочалкою всередині.

Також у київському супермаркеті миша на прилавку нахабно наминала продукти.

Читайте РБК-Україна в Google News
продукты еда
LITE
Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку
Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку