Харьковчанин объяснил, почему набил на лице тату "Кернес жив": он как Цой (видео)

В день похорон Геннадия Кернеса украинец "прославился" в сети из-за своей татуировки в честь умершего харьковского мэра, которую набил на лице на лбу прямо над надбровной дугой, а сам процесс снял на видео и выложил в интернете.

Поступок жителя Харькова вызвал неоднозначную реакцию в обществе - посыпались упреки из-за якобы попытки добиться славы на "хайпе", а некоторые высказали подозрение, что надпись просто временная.

Как объяснил сам "герой" видео Евгений Ивашко, татуировка с надписью "Кернес жив" на самом деле настоящая, а решился на нее мужчина сознательно.

В комментарии журналистам "1+1" он рассказал, почему решил увековечить имя покойного харьковского мэра на своем лице. Видео с объяснениями парня уже разошлось в сети.

"Это великий человек, я считаю. Он - как Цой, останется навсегда живым в нашем сердце. Это единственный голова, который делал для города и харьковчан... ну он делал много, кто бы там чего не говорил", - говорит Евгений.

Видео: Харьковчанин набил тату "Кернес жив" на лице и объяснил поступок

Ранее сообщалось, что друг Кернеса впервые рассказал о его единственной дочери - девочке 11 лет и ее зовут Соня.

Также мы писали о том, что жена Кернеса дала последнее обещание своему мужу.