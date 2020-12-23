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Харків'янин пояснив, чому набив на обличчі тату "Кернес живий": він як Цой (відео)

Автор: Володимир Костирін

У день похорону Геннадія Кернеса українець "прославився" в мережі через своє татуювання на честь померлого харківського мера, яке набив на обличчі на лобі прямо над надбрівною дугою, а сам процес зняв на відео і виклав в інтернеті

Вчинок жителя Харкова викликав неоднозначну реакцію в суспільстві - посипалися докори через нібито спробу отримати славу на "хайпі", а деякі висловили підозру, що напис просто тимчасовий.

Як пояснив сам "герой" відео Євген Івашко, татуювання з написом "Кернес живий" насправді справжнє, а зважився на неї чоловік свідомо.

У коментарі журналістам "1+1" він розповів, чому вирішив увічнити ім'я покійного харківського мера на своєму обличчі. Відео з поясненнями хлопця вже розійшлося мережею.

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"Це велика людина, я вважаю. Він - як Цой, назавжди залишиться живим в нашому серці. Це єдиний голова, який робив для міста і харків'ян... ну він робив багато, хто б там що не казав", - каже Євген.

Відео: Харків'янин набив тату "Кернес живий" на обличчі та пояснив вчинок

Раніше повідомлялося, що друг Кернеса вперше розповів про його єдину дочку - дівчинці 11 років і її звуть Соня.

Також ми писали про те, що дружина Кернеса дала останню обіцянку своєму чоловікові.

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