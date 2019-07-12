Как получить ID-карту: способы получения и подводные камни

Фото: ID-карта (УНИАН)

Очереди в паспортных столах не исчезают

Как получить ID-карту - этим вопросом все чаще задаются украинцы. Нужно знать, что стоимость ее оформления сейчас составляет 345 гривен. Ждать документ придется 20 дней, а вот за срочность придется выложить 471 гривну, в результате вы получите ID-карту через 10 рабочих дней.

Отметим, что очереди в паспортных столах немалые, то есть спрос большой. В сюжете "Сніданок с 1+1" рассказали, что нужно, чтобы поменять старый бумажный паспорт на новый пластик и какие с этим могут быть трудности.

Фото: ID-карта (УНИАН)

К слову, оформление карточки сейчас услуга очень популярная. Воспользоваться ею можно двумя способами: первый - записаться в электронную через сайт за 2 недели, а второй - стать в нее в паспортном столе за 35 дней.

Есть у ID-карты существенные недостатки. Первое - это то, что с ней нужно все равно носить бумажные документы. Например, справку о регистрации (прописке).

Чиновники уверяют, что вскоре этот момент будет устранен и называют огромным плюсом "пластика" то, что его невозможно подделать.

"В Украине, как и в целом мире цифровая система развивается уже после того, как вводится документ. Сейчас в Украине, уже во многих учреждениях, как частных, так и государственных есть специальные ридеры, которые считывают информацию с ID-карты. Соответственно, носить справку о регистрации места жительства не нужно", - рассказала заместитель начальника управления коммуникаций и электронных сервисов ГМС Инна Герасюк.

Видео: Сюжет об ID-картах (YouTube/ТСН)

Как ранее мы писали, с 1 июля в Украине поднимутся тарифы на оформление загранпаспортов и ID-карт. Стоимость изготовления загранпаспортов и ID-карт с бесконтактным носителем вырастет на 30%.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что с 1 июля в Украине могут подняться пенсии до двух тысяч гривен у тех, кто имеет стаж не менее 30 и 35 лет.