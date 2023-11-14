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H&M відновлює роботу ще у двох ТРЦ Києва: коли чекати на відкриття

Київ, Вівторок 14 листопада 2023 11:07
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H&M відновлює роботу ще у двох ТРЦ Києва: коли чекати на відкриття H&M повернувся в Україну (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Мережа магазинів з одягом H&M відновила роботу в Україні. Цього тижня у столичних ТРЦ відкриються ще два магазини бренду.

Коли саме та в яких ТРЦ, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Instagram ТРЦ River Mall, Instagram ТРЦ Retroville.

Що відомо про відкриття

16 листопада H&M відкриється у ТРЦ River Mall (Дніпровська набережна, 12) і Retroville (проспект Правди, 47).

H&amp;M відновлює роботу ще у двох ТРЦ Києва: коли чекати на відкриттяH&amp;M відновлює роботу ще у двох ТРЦ Києва: коли чекати на відкриття

Скриншоти

Додамо, що повернення міжнародних брендів на ринок України - це значна підтримка для нашої економіки. Тому з 2022 року систематично тривають перемовини з офіційними представниками.

Нагадаємо, що 9 листопада H&M відкрився в ТРЦ Respublika та Lavina Mall.

У той же день навколо магазинів стався шалений ажіотаж. Дивіться фото та відео з дня відкриття магазину в Україні.

А ще читайте, які бренди можуть повернутися на український ринок вслід за H&M.

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