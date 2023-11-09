Які бренди слідом за H&M можуть повернутися в Україну найближчим часом

9 листопада роботу в Україні відновили магазини шведського рітейлу H&M . Водночас українці досі чекають на повернення IKEA, Zara та низки інших відомих брендів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли IKEA, Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti та інші світові бренди можуть повернутися до Києва, Львова та інших міст України.

IKEA

Відома транснаціональна корпорація IKEA розробляє та реалізує швидкозбірні меблі, кухонну техніку й аксесуари для дому. На тлі повномасштабного вторгнення РФ у лютому минулого року вона призупинила свою діяльність на території України.

На сайті компанії наголошується, що "діяльність наразі призупинена, доки не буде вирішено, що ми можемо запропонувати безпечне та надійне робоче місце для наших співробітників і клієнтів".

Зазначається водночас, що всі нереалізовані замовлення будуть скасовані й громадянам "буде повністю повернено кошти якомога швидше".

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В IKEA наголошують також, що вірять "в силу єдності" та прагнуть перетворити особисте співчуття на конкретні дії.

"Керуючись нашими гуманістичними цінностями, ми завжди ставимо людей на перше місце. Усім постраждалим колегам було надано підтримку та можливості для стабільного працевлаштування і фінансової забезпеченості до кінця поточного фінансового року. Ми також створили Фонд солідарності для підтримки колег з України, які потребують додаткової допомоги", - йдеться у повідомленні на сайті корпорації.

Зазначається, що у співпраці з Червоним Хрестом, УВКБ ООН, організацією Save the Children та меншими місцевими неурядовими організаціями було запущено кілька "ініціатив для підтримки вимушено переміщених осіб у найбільш постраждалих регіонах України".

Водночас інформації про ймовірне відкриття магазинів в Україні від офіційних осіб наразі немає. Ймовірно, керівництво компанії, як і велика кількість інших іноземців, вичікує та спостерігає за ситуацією в нашій державі.

Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear

Популярні серед українців бренди Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho та низка інших входять до іспанської компанії Inditex Group - одного з найбільших міжнародних рітейлерів одягу.

Після початку повномасштабної війни магазини цих брендів на території України були нібито "тимчасово" закриті. Не працюють і більшість інтернет-магазинів.

Так, на офіційному веб-сайті Zara нагадують, що уважно стежать за ситуацією в Україні.

"Нашим пріоритетом є захист наших працівників та їхніх сімей. Ми підтримуємо усіх, хто постраждав від цієї ситуації", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що онлайн-замовлення - тимчасово недоступні, а стаціонарні магазини - залишаються зачиненими.

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Така ж ситуація і на сайті Bershka.

"Через поточну ситуацію онлайн покупки тимчасово будуть недоступні та магазини будуть закриті", - наголошується у рухомому рядку.

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Офіційний сайт бренду Stradivarius також недоступний.

Зазначається, що керівництво уважно стежить за ситуацією в Україні, однак пріоритетом є "захист співробітників та їхніх сімей".

"Ми підтримуємо всіх, кого стосується ця ситуація. Замовлення онлайн будуть тимчасово недоступні, а магазини залишатимуться зачиненими", - додають у компанії.

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Водночас за словами голови Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максима Гаврюшина, який спілкується з головним офісом Inditex, "українська команда Inditex щомісяця обговорює з центральним офісом можливість повернення в Україну і чекає, коли їм нададуть можливість відкритися".

На його думку, низка магазинів цих відомих брендів могли відкритися вже у серпні-листопаді поточного року. Як бачимо, такий прогноз наразі не підтвердився.

Провідний експерт у галузі торговельної нерухомості Ігор Заболоцький повідомив також, що "позитивними факторами для повернення рітейлера" можуть бути: