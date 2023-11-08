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H&M повертається в Україну. У ТРЦ назвали точну дату відкриття

Київ, Середа 08 листопада 2023 10:34
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H&M повертається в Україну. У ТРЦ назвали точну дату відкриття H&M повертається в Україну (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Стало відомо, що зовсім скоро мережа магазинів H&M повернеться в Україну. У столичному ТРЦ "Lavina Mall" назвали точну дату.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар технічної підтримки ТРЦ.

Що відомо про повернення H&M

Нещодавно на сторінці "Lavina Mall" в Instagram з'явився допис про те, що скоро відчиняться магазини мережі H&M. Однак у ньому не зазначено дати відкриття.

У коментарі РБК-Україна працівники ТРЦ повідомили, що відкриття заплановане на 9 листопада.

Зокрема, в деяких Telegram-каналах поширилися світлини з рекламними вивісками.

H&amp;M повертається в Україну. У ТРЦ назвали точну дату відкриття

H&M повертається в Україну (фото: Київ INFO)

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що тривають перемовини з міжнародними брендами щодо їхнього повернення в Україну. І ці перемовини систематично ведуть з травня 2022 року.

Він додав, що повернення міжнародних компаній посилює економіку України, адже це сплачені податки у державний бюджет, нові робочі місця, оренда приміщень, підвищення попиту на робочу та інтелектуальну силу, сервіс.

Раніше ми розповідали про відомий європейський бренд Greenpoint, який заходить в Україну.

Дивіться також, хто з голлівудських зірок носить українські бренди одягу.

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