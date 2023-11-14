H&M возобновляет работу еще в двух ТРЦ Киева: когда ждать открытие
Сеть магазинов с одеждой H&M возобновила работу в Украине. На этой неделе в столичных ТРЦ откроются еще два магазина бренда.
Когда именно и в каких ТРЦ рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: Instagram ТРЦ River Mall, Instagram ТРЦ Retroville.
Что известно об открытии
16 ноября H&M откроется в ТРЦ River Mall (Днепровская набережная, 12) и Retroville (проспект Правды, 47).
Скриншоты
Добавим, что возвращение международных брендов на рынок Украины - это значительная поддержка нашей экономике. Поэтому с 2022 года систематически продолжаются переговоры с официальными представителями.
Напомним, что 9 ноября H&M открылся в ТРЦ Respublika и Lavina Mall.
В тот же день вокруг магазинов произошел безумный ажиотаж. Смотрите фото и видео со дня открытия магазина в Украине.
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