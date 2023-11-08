H&M повертається в Україну. У ТРЦ назвали точну дату відкриття

Що відомо про повернення H&M

Нещодавно на сторінці "Lavina Mall" в Instagram з'явився допис про те, що скоро відчиняться магазини мережі H&M. Однак у ньому не зазначено дати відкриття.

У коментарі РБК-Україна працівники ТРЦ повідомили, що відкриття заплановане на 9 листопада.

Зокрема, в деяких Telegram-каналах поширилися світлини з рекламними вивісками.

H&M повертається в Україну (фото: Київ INFO)

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що тривають перемовини з міжнародними брендами щодо їхнього повернення в Україну. І ці перемовини систематично ведуть з травня 2022 року.

Він додав, що повернення міжнародних компаній посилює економіку України, адже це сплачені податки у державний бюджет, нові робочі місця, оренда приміщень, підвищення попиту на робочу та інтелектуальну силу, сервіс.