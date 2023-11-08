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H&M возвращается в Украину. В ТРЦ назвали точную дату открытия

H&M возвращается в Украину (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Стало известно, что совсем скоро сеть магазинов H&M вернется в Украину. В столичном ТРЦ "Lavina Mall" назвали точную дату.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий технической поддержки ТРЦ.

Что известно о возвращении H&M

Недавно на странице "Lavina Mall" в Instagram появилось сообщение о том, что скоро откроются магазины сети H&M. Однако в нем не указано дать открытие.

 

 

В комментарии РБК-Украина работники ТРЦ сообщили, что открытие запланировано на 9 ноября.

В частности, в некоторых Telegram-каналах распространились фотографии с рекламными вывесками.

H&M возвращается в Украину (фото: Киев INFO)

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что продолжаются переговоры с международными брендами по их возвращению в Украину. И эти переговоры систематически ведутся с мая 2022 года.

Он добавил, что возврат международных компаний усиливает экономику Украины, ведь это уплаченные налоги в государственный бюджет, новые рабочие места, аренда помещений, повышение спроса на рабочую и интеллектуальную силу, сервис.

Ранее мы рассказывали об известном европейском бренде Greenpoint, который входит в Украину.

Смотрите также кто из голливудских звезд носит украинские бренды одежды.

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КиевH&M