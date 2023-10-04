H&M готується до відкриття в Україні: названо дату повернення

Де та коли відкриється H&M

За даними джерел видання, ритейлер має намір відкрити магазини в ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.

Станеться це приблизно наприкінці листопада-початку грудня.

У другу чергу відкриють магазини в Одесі в ТРЦ Riviera та в Харкові в ТРЦ Nikolsky. Однак коли це може статися, наразі невідомо.

При цьому пресслужба H&M повернення в Україну ніяк не коментує.

Сайт магазину (скриншот: hm.com/ua)

Відомо також, що бренд хотів повернутися раніше, проте зіштовхнувся з нестачею кадрів, адже багато хто виїхав за кордон чи мобілізувався.

Довідка

Компанія H&M зупинила свою роботу в Україні з початком повномасштабного вторгнення. На початку березня 2022 року вона також зупинила продажі в Росії. А в липні 2022 року H&M заявила про повний вихід з російського ринку.

У вересні компанія повідомляла, що магазини в Україні залишаться закритими на невідомий термін, але разом із тим співробітникам продовжать виплачувати зарплату.

Нагадаємо також, що, крім H&M роботу на українському ринку призупинили й Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Leftie і Zara Home.