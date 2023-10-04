UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

H&M готується до відкриття в Україні: названо дату повернення

H&M повертається в Україну (фото: unsplash.com)
Автор: Юлія Гаюк

Після півтора року повномасштабної війни відомий бренд H&M ухвалив рішення відкрити в Україні свої магазини. Для початку роботу розпочнуть п'ять локацій у Києві та одна у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на джерела NV Бізнес.

Де та коли відкриється H&M

За даними джерел видання, ритейлер має намір відкрити магазини в ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.

Станеться це приблизно наприкінці листопада-початку грудня.

У другу чергу відкриють магазини в Одесі в ТРЦ Riviera та в Харкові в ТРЦ Nikolsky. Однак коли це може статися, наразі невідомо.

При цьому пресслужба H&M повернення в Україну ніяк не коментує.

Сайт магазину (скриншот: hm.com/ua)

Відомо також, що бренд хотів повернутися раніше, проте зіштовхнувся з нестачею кадрів, адже багато хто виїхав за кордон чи мобілізувався.

Довідка 

Компанія H&M зупинила свою роботу в Україні з початком повномасштабного вторгнення. На початку березня 2022 року вона також зупинила продажі в Росії. А в липні 2022 року H&M заявила про повний вихід з російського ринку.

У вересні компанія повідомляла, що магазини в Україні залишаться закритими на невідомий термін, але разом із тим співробітникам продовжать виплачувати зарплату. 

Нагадаємо також, що, крім H&M роботу на українському ринку призупинили й Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Leftie і Zara Home.

Раніше ми детально розповіли, що відомо про повернення в Україну відомих брендів.

Читайте також, як правильно носити стиль Old Money, який заполонив усі тренди.

Читайте РБК-Україна в Google News
брендиH&M