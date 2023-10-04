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H&M готовится к открытию в Украине: названа дата возвращения

H&M возвращается в Украину (фото: unsplash.com)
Автор: Юлия Гаюк

После полутора лет полномасштабной войны известный бренд H&M принял решение открыть в Украине свои магазины. Для начала работу начнут пять локаций в Киеве и одна во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на источники NV Бизнес.

Где и когда откроется H&M

По данным источников издания, ритейлер намерен открыть магазины в ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.

Произойдет это примерно в конце ноября-начале декабря.

Во вторую очередь откроют магазины в Одессе в ТРЦ Riviera и в Харькове в ТРЦ Nikolsky. Однако когда это может произойти, пока неизвестно.

При этом пресс-служба H&M возвращения в Украину никак не комментирует.

Сайт магазина (скриншот: hm.com/ua)

Известно также, что бренд хотел вернуться раньше, однако столкнулся с нехваткой кадров, ведь многие уехали за границу или мобилизовались.

Справка

Компания H&M приостановила свою работу в Украине с началом полномасштабного вторжения. В начале марта 2022 года она также остановила продажи в России. А в июле 2022 года H&M заявила о полном выходе с российского рынка.

В сентябре компания сообщала, что магазины в Украине останутся закрытыми на неизвестный срок, но вместе с тем сотрудникам продолжат выплачивать зарплату.

Напомним также, что, кроме H&M, работу на украинском рынке приостановили и Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Leftie и Zara Home.

Ранее мы подробно рассказали, что известно о возвращении в Украину известных брендов.

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