Гвінет Пелтроу обожнює цей овоч: він спалює жир та дає ситість

Голівудська акторка Гвінет Пелтроу неодноразово заявляла про свою любов до цього корисного овоча, який до того ж продається майже всюди в Україні. Йдеться про селеру.
Чим так корисна селера і навіщо її потрібно включати в раціон - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Останнім часом популярність зелених стебел неабияк зросла, зокрема завдяки знаменитостям, як-от Наомі Кемпбелл, Гвінет Пелтроу й Міранда Керр, які п’ють сік із селери постійно й не забувають ділитися своєю звичкою в Instagram.
Однією з головних переваг селери є її надзвичайно низька калорійність. Вона приблизно на 95% складається з води, а 100 грамів продукту містять лише близько 16 кілокалорій. Це робить селеру ідеальним вибором для тих, хто стежить за вагою або прагне схуднути. Вона дозволяє втамувати голод і бажання "щось похрумтіти" без ризику спожити зайві калорії. Стебла селери – чудова здорова альтернатива чипсам чи сухарикам.
Селера є чудовим джерелом харчових волокон (клітковини). Клітковина відіграє ключову роль у підтримці здоров'я травної системи: вона сприяє нормальній перистальтиці кишечника, допомагає запобігати закрепам та підтримує здорову мікрофлору. Крім того, клітковина допомагає довше відчувати ситість після їжі, що також важливо для контролю апетиту та ваги.
Завдяки низькому глікемічному індексу та високому вмісту клітковини, селера не викликає різких стрибків рівня цукру в крові після її споживання. Клітковина уповільнює всмоктування цукрів у кров. Це особливо корисно для людей з цукровим діабетом 2 типу або тих, хто перебуває у групі ризику (має інсулінорезистентність). Деякі дослідження також вказують на наявність у селері сполук (як-от апігенін та інші антиоксиданти), які можуть позитивно впливати на чутливість до інсуліну та загальний контроль глікемії, хоча ці властивості потребують подальшого вивчення.
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В матеріалі використані такі джерела - Vogue, Daily Mail, Nutrients.