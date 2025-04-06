Гвінет Пелтроу обожнює цей овоч: він спалює жир та дає ситість

Чому селера така популярна?

Останнім часом популярність зелених стебел неабияк зросла, зокрема завдяки знаменитостям, як-от Наомі Кемпбелл, Гвінет Пелтроу й Міранда Керр, які п’ють сік із селери постійно й не забувають ділитися своєю звичкою в Instagram.

Мінімум калорій – максимум користі для фігури

Однією з головних переваг селери є її надзвичайно низька калорійність. Вона приблизно на 95% складається з води, а 100 грамів продукту містять лише близько 16 кілокалорій. Це робить селеру ідеальним вибором для тих, хто стежить за вагою або прагне схуднути. Вона дозволяє втамувати голод і бажання "щось похрумтіти" без ризику спожити зайві калорії. Стебла селери – чудова здорова альтернатива чипсам чи сухарикам.

Клітковина для травлення та ситості

Селера є чудовим джерелом харчових волокон (клітковини). Клітковина відіграє ключову роль у підтримці здоров'я травної системи: вона сприяє нормальній перистальтиці кишечника, допомагає запобігати закрепам та підтримує здорову мікрофлору. Крім того, клітковина допомагає довше відчувати ситість після їжі, що також важливо для контролю апетиту та ваги.

Допомогає в контролі рівня цукру в крові

Завдяки низькому глікемічному індексу та високому вмісту клітковини, селера не викликає різких стрибків рівня цукру в крові після її споживання. Клітковина уповільнює всмоктування цукрів у кров. Це особливо корисно для людей з цукровим діабетом 2 типу або тих, хто перебуває у групі ризику (має інсулінорезистентність). Деякі дослідження також вказують на наявність у селері сполук (як-от апігенін та інші антиоксиданти), які можуть позитивно впливати на чутливість до інсуліну та загальний контроль глікемії, хоча ці властивості потребують подальшого вивчення.