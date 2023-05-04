Гужери із сиром за лічені хвилини: раз, два і готово!
Гужери – це такі маленькі булочки із сиром, які подають на стіл до основних страв у Франції. Готуються вони дуже швидко та легко, а інгредієнтів потрібно зовсім небагато.
Як приготувати гужери із сиром, розповіли на YouTube-каналі "Кухня як релакс"
Що вам знадобиться:
- Вода – 110 мл
- Олія - 80 г
- Цукор - 5 г
- Сіль - 5 г
- Білий перець – 3 г
- Борошно пшеничне - 80 г
- Яйця – 2 шт.
- Твердий сир – 60 г
Як приготувати гужери з сиром
Наливаємо в каструлю теплу воду, додаємо сіль, цукор, білий перець. Потім додаємо трохи розм'якшене вершкове масло, порізане шматочками. Все добре перемішуємо та доводимо на вогні до повного розчинення.
Знімаємо каструлю з вогню і поступово додаємо борошно. Розмішуємо, щоб не було грудочок. Потім знову ставимо на вогонь і заварюємо доти, доки тісто не відставатиме від стінок.
Перекладаємо тісто в миску і даємо йому охолонути. Потім вбиваємо яйце і добре вимішуємо. Стежимо за густотою тіста. Добре вимішуємо та вбиваємо ще одне яйце. Знову перемішуємо. Потім додаємо натертий сир.
Готове тісто виливаємо в рукав і викладаємо невеликі кульки на лист, на відстані одна від одної. Деко застилаємо пергаментним папером, можна трохи змастити олією. Зверху посипаємо булочки сиром.
Випікаємо булочки у духовці, розігрітій до 200 градусів – 20 хвилин.
До речі, булочки можна розрізати та покласти будь-яку начинку – як солодку, так і солону.
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