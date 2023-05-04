Гужери із сиром за лічені хвилини: раз, два і готово!

Гужери – це такі маленькі булочки із сиром, які подають на стіл до основних страв у Франції. Готуються вони дуже швидко та легко, а інгредієнтів потрібно зовсім небагато.

Як приготувати гужери із сиром, розповіли на YouTube-каналі "Кухня як релакс"

Що вам знадобиться:

Вода – 110 мл

Олія - 80 г

Цукор - 5 г

Сіль - 5 г

Білий перець – 3 г

Борошно пшеничне - 80 г

Яйця – 2 шт.

Твердий сир – 60 г

Як приготувати гужери з сиром

Наливаємо в каструлю теплу воду, додаємо сіль, цукор, білий перець. Потім додаємо трохи розм'якшене вершкове масло, порізане шматочками. Все добре перемішуємо та доводимо на вогні до повного розчинення.

Знімаємо каструлю з вогню і поступово додаємо борошно. Розмішуємо, щоб не було грудочок. Потім знову ставимо на вогонь і заварюємо доти, доки тісто не відставатиме від стінок.

Перекладаємо тісто в миску і даємо йому охолонути. Потім вбиваємо яйце і добре вимішуємо. Стежимо за густотою тіста. Добре вимішуємо та вбиваємо ще одне яйце. Знову перемішуємо. Потім додаємо натертий сир.

Готове тісто виливаємо в рукав і викладаємо невеликі кульки на лист, на відстані одна від одної. Деко застилаємо пергаментним папером, можна трохи змастити олією. Зверху посипаємо булочки сиром.

Випікаємо булочки у духовці, розігрітій до 200 градусів – 20 хвилин.

До речі, булочки можна розрізати та покласти будь-яку начинку – як солодку, так і солону.