Гужеры с сыром за считанные минуты: раз, два и готово!
Гужеры - это такие маленькие булочки с сыром, которые подают на стол к основным блюдам во Франции. Готовятся они очень быстро и легко, а ингредиентов нужно совсем немного.
Как приготовить гужеры с сыром, рассказали на YouTube-канале "Кухня як релакс"
Что вам понадобится:
- Вода - 110 мл
- Масло - 80 г
- Сахар - 5 г
- Соль - 5 г
- Белый перец - 3 г
- Мука пшеничная - 80 г
- Яйца - 2 шт.
- Твердый сыр - 60 г
Как приготовить гужеры с сыром
Наливаем в кастрюлю теплую воду, добавляем соль, сахар, белый перец. Потом добавляем слегка размягченное сливочное масло, порезанное кусочками. Все хорошо перемешиваем и доводим на огне до полного растворения.
Снимаем кастрюлю с огня и постепенно добавляем муку. Размешиваем, чтобы не было комочков. Потом снова ставим на огонь и завариваем до тех пор, пока тесто не будет отставать от стенок.
Перекладываем тесто в миску и даем ему остыть. Потом вбиваем яйцо и хорошо вымешиваем. Следим за густотой теста. Хорошо вымешиваем и вбиваем еще одно яйцо. Снова перемешиваем. Потом добавляем натертый сыр.
Готовое тесто выливаем в рукав и выкладываем небольшие шарики на противень, на расстоянии друг от друга. Противень застилаем пергаментной бумагой, можно немного смазать маслом. Сверху посыпаем булочки сыром.
Выпекаем булочки в духовке, разогретой до 200 градусов - 20 минут.
Кстати, булочки можно разрезать и положить любую начинку - как сладкую, так и соленую.
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