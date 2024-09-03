Гуцульський капусняк або росівниця з беконом: рецепт українського ситного супу з кукурудзяною крупою

Капусняк - українську першу страву з капустою - має дещо іншу технологію приготування на території Гуцульщини. Зокрема, в таки суп додають кукурудзяну крупу. А от вибір м'яса залишається за господинею - дехто використовує курятину й свинину, хтось - лише один вид інгредієнта.
Про те, як готувати росівницю або гуцульський капусняк, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Закарпатська Господиня".
Для того, щоб приготувати ситний гуцульський суп з кукурудзяною крупою, потрібні такі продукти:
Для початку підготуйте всі продукти: картоплю помийте, зніміть з неї шкірку, а потім наріжте овоч на невеликі кубики. Хоча за цим рецептом вона вариться у страві, картоплю також можна відварити окремо в мундирі, а потім, очистивши, додати до капусняку.
Цибулю також потрібно почистити і нарізати на невеликі шматочки. На частини такого ж розміру треба нарізати і м'ясо. Петрушку потрібно промити, а потім подрібнити. Якщо квашена капуста надто кисла, її радять промити.
Які продукти треба для капусняка по-гуцульськи (скриншот / Закарпатська Господиня)
Кукурудзяну крупу рекомендують обирати великого або середнього помолу, проте в жодному разі не малого - таке "борошно" не надасть необхідної консистенції та текстури росівниці.
Бекон наріжте на шматочки середнього розміру, покладіть в каструлю разом з лавровим листям, залийте водою та доведіть до кипіння. Обов'язково треба знімати пінку.
В цей час присмажте свинину в олії на розігрітій пательні, до легкої скоринки, а потім додайте цибулю, сіль, перець та паприку.
Присмажте м'ясо до росівниці до легкої скоринки (скриншот / Закарпатська Господиня)
Смажте все протягом декількох хвилин, потім влийте приблизно стакан води і протушкуйте свинину на невеликому вогні - це потрібно робити до готовності м'яса.
Коли вода в каструлі з беконом закипить, всипте в капусняк кукурудзяну крупу і квашену капусту, перемішайте і варіть, накривши каструлю кришкою, протягом приблизно 5 хвилин або до напівготовності картоплі.
Після цього додайте картоплю та готову тушковану свинину разом з соусом, який утворився з соку. Перемішайте капусняк, за потребою додайте сіль та перець.
Накрийте каструлю кришкою і варіть до повної готовності всіх інгредієнтів, додавши зелень перед подачею.
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