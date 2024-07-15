Гуцульський борщ: український рецепт страви з білим буряком

Гуцульський борщ, який також називають карпатським борщем, готується з білого кормового буряка, попередньо заквашеного. Зазвичай цей борщ готується на копченому м'ясі, хоча можна використовувати і свіже - наприклад реберця.
Про те, як готувати гуцульський борщ з білого буряка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".
Для того, щоб приготувати цей незвичний борщ з білого буряка, потрібні такі продукти:
Така страва готувалася на всю родину у великому казані. Якщо немає достатньо великого посуду, цей борщ можна готувати у звичайній каструлі, зменшивши пропорційно кількість інгредієнтів.
Для приготування цього незвичного борщу спочатку треба заквасити буряк. Звісно, можна приготувати з буряку засмажку - для цього його, як і червоний буряк в більш звичному рецепті, необхідно спочатку запекти в духовці, а потім почистити, натерти і присмажити разом з натертою морквою та подрібненою цибулею.
Для того, щоб приготувати буряковий квас, буряки необхідно помити, зрізати з них шкірку і нарізати овочі кружальцями - або нашинкувати.
Шматочки буряку необхідно скласти у велику банку та залити фільтрованою водою. Після цього банку з буряками потрібно накрити марлею і поставити в темне місце, за температури 18-20 градусів, на 3-4 дні.
Перед приготуванням борщу, буряк потрібно нашаткувати, якщо для заквашування він був нарізаний на шматочки, проте залишити його в банці з рідиною.
Нашаткуйте буряк для борщу (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
До приготування гуцульського борщу свіжі ребра необхідно залити холодною водою на пів години, щоб м'ясо випустило рідину.
А копчені ребра необхідно залити на 20 хвилин гарячою кип'яченою водою або окропом, щоб забрати сіль і присмак диму.
Викладіть реберця в глибоку каструлю з товстими стінками, а потім влийте води - стільки, щоб вона не діставала до краю посуду. Доведіть воду до кипіння, знімаючи пінку з м'яса. В цей час помийте моркву, очистьте її від шкірки і натріть на маленькій терці.
Коли закипіла вода з ребрами, злийте з квашеного буряка рідину в окрему миску, а сам буряк перекладіть в каструлю. Перемішайте інгредієнти гуцульського борщу.
М'ясо з буряком повинно варитися приблизно 1,5 години. За 30-40 хвилин до закінчення варіння додайте перець-горошок, лавровий лист, чебрець та спеції.
А також, якщо гуцульський борщ недостатньо кислий, можна влити декілька столових ложок бурякового квасу.
В цей час можна приготувати засмажку. Для цього розтопіть смалець, всипте очищену і подрібнену цибулю - та смажте до напівпрозорості овочу на середньому вогні.
Після цього додайте моркву, перемішайте овочі та додайте декілька ложок бульйону з реберець. Протушкуйте овочі до розм'якшення, протягом приблизно 30 хвилин.
Коли реберця будуть майже готові, за необхідності підсоліть борщ. Потім дістаньте відварені реберця з каструлі, відділіть м'ясо від кістки, наріжте та знову вкиньте до каструлі.
Додайте засмажку до борщу, перемішайте та варіть ще протягом 5-10 хвилин. Перед подачею присипте борщ помитим і подрібненим кропом.
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