Гуцульський борщ: український рецепт страви з білим буряком

Що потрібно для гуцульського борщу

Для того, щоб приготувати цей незвичний борщ з білого буряка, потрібні такі продукти:

вода - 7 л;

буряковий квас - 100 мл;

копчені свинячі реберця - 700 г;

свіжі свинячі реберця - 1300 г;

кормовий квашений буряк (або смугастий чи цукровий буряк) - 3 шт.;

морква - 3 шт.;

цибуля - 3 шт.;

смалець - 1,5 ст. л.;

сіль - 1 ст. л.;

перець-горошок - 10 шт.;

лавровий лист - 4 шт.;

орегано - щіпка;

чебрець - 1 пучок;

кріп - 1 пучок.

Як готувати борщ по-гуцульськи з білого буряка

Така страва готувалася на всю родину у великому казані. Якщо немає достатньо великого посуду, цей борщ можна готувати у звичайній каструлі, зменшивши пропорційно кількість інгредієнтів.

Для приготування цього незвичного борщу спочатку треба заквасити буряк. Звісно, можна приготувати з буряку засмажку - для цього його, як і червоний буряк в більш звичному рецепті, необхідно спочатку запекти в духовці, а потім почистити, натерти і присмажити разом з натертою морквою та подрібненою цибулею.

Для того, щоб приготувати буряковий квас, буряки необхідно помити, зрізати з них шкірку і нарізати овочі кружальцями - або нашинкувати.

Шматочки буряку необхідно скласти у велику банку та залити фільтрованою водою. Після цього банку з буряками потрібно накрити марлею і поставити в темне місце, за температури 18-20 градусів, на 3-4 дні.

Перед приготуванням борщу, буряк потрібно нашаткувати, якщо для заквашування він був нарізаний на шматочки, проте залишити його в банці з рідиною.

Нашаткуйте буряк для борщу (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

До приготування гуцульського борщу свіжі ребра необхідно залити холодною водою на пів години, щоб м'ясо випустило рідину.

А копчені ребра необхідно залити на 20 хвилин гарячою кип'яченою водою або окропом, щоб забрати сіль і присмак диму.

Викладіть реберця в глибоку каструлю з товстими стінками, а потім влийте води - стільки, щоб вона не діставала до краю посуду. Доведіть воду до кипіння, знімаючи пінку з м'яса. В цей час помийте моркву, очистьте її від шкірки і натріть на маленькій терці.

Коли закипіла вода з ребрами, злийте з квашеного буряка рідину в окрему миску, а сам буряк перекладіть в каструлю. Перемішайте інгредієнти гуцульського борщу.

М'ясо з буряком повинно варитися приблизно 1,5 години. За 30-40 хвилин до закінчення варіння додайте перець-горошок, лавровий лист, чебрець та спеції.

А також, якщо гуцульський борщ недостатньо кислий, можна влити декілька столових ложок бурякового квасу.

В цей час можна приготувати засмажку. Для цього розтопіть смалець, всипте очищену і подрібнену цибулю - та смажте до напівпрозорості овочу на середньому вогні.

Після цього додайте моркву, перемішайте овочі та додайте декілька ложок бульйону з реберець. Протушкуйте овочі до розм'якшення, протягом приблизно 30 хвилин.

Коли реберця будуть майже готові, за необхідності підсоліть борщ. Потім дістаньте відварені реберця з каструлі, відділіть м'ясо від кістки, наріжте та знову вкиньте до каструлі.

Додайте засмажку до борщу, перемішайте та варіть ще протягом 5-10 хвилин. Перед подачею присипте борщ помитим і подрібненим кропом.