Ребра в капусті: простий рецепт старовинних голубців

Ця страва дуже схожа на звичайні голубці, проте кожен листочок ховає в собі не фарш, а реберце. Як і в звичайному рецепті, для багатого смаку начинки використовуються овочі, а також соус.

Про те, як приготувати ребра в капустяному листі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для ребер в капустяному листі

Для приготування цієї старовинної української страви потрібні такі інгредієнти:

вода - 600 мл;

ребра - 1,5 кг;

сало - 500 г;

морква - 1 шт.;

капуста - 1 шт.;

цибуля - 2 шт.;

часник - 3-4 зубчики;

сметана - 150 г;

томатна паста - 1 ст. л.;

лавровий листок - 1 шт.;

копчена паприка - 3 г;

перець чорний мелений - 3 г;

сіль - 15 г;

перець духмяний - 3 шт.

Як готувати ребра в капустяному листі

Розпочніть приготування з обробки шматка свіжого сала: його потрібно нарізати на пластинки, а потім витопити з нього жир. Потім наріжте пластинки на смужечки. На такому смальці потрібно буде зробити овочеву засмажку.

Розігрійте пательню, викладіть сало та обсмажте його до золотистої скоринки з кожного боку.

Поки смажиться сало, підготуйте овочі. Для цього цибулю потрібно почистити та нарізати кубиками. Водночас не забувайте перемішувати шкварки.

Часник очистьте і злегка притисніть ножем, одразу додайте його до сала. Моркву помийте, почистьте і натріть на маленькій терці.

Коли шкварки випустять достатньо жиру, перекладіть їх в окрему миску, проте не поспішайте їсти - вони ще потрібні для страви.

Пересипте до пательні цибулю та моркву і смажте їх до золотистого кольору на середньому вогні. Поки смажиться морква з цибулею, промийте ребра і, якщо ви не купували їх поштучно, розріжте на окремі реберця.

В цей час поставте на вогонь глибоку каструльку з водою - в ній пізніше потрібно буде пропарити капусту.

Наріжте ребра (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Перекладіть реберця до глибокої миски і замаринуйте їх, посипавши їх сіллю, перцем та паприкою.

Поки ребра маринуються підготуйте капусту. Щоб отримати багато листків, спочатку виріжте качан - тверду серцевину. Пропарте капусту в каструлі з водою, злегка підсоливши овоч.

Важливо слідкувати, щоб листя капусти не переварилося, а лише стало прозорим і гнучким. Тоді капусту необхідно дістати з окропу і зачекати, доки вона злегка охолоне.

Після цього зніміть м'які листочки, і повторіть процедуру, поки листків не буде достатньо для ребер - їхня кількість має бути більшою, аніж кількість ребер.

Якщо використовуєте молоду капусту, після пропарювання є радять занурити в холодну воду, щоб зупинити процес розм'якшення.

До готової засмажки додайте томатну пасту, перемішайте і протушкуйте ще 3-4 хвилини. Зачекайте, доки засмажка злегка охолоне, щоб не обпектися при формуванні голубців.

У глибоку каструлю викладіть декілька листів капусти - це потрібно, щоб не пригоріли голубці, які будуть лежати на капусті. На капустяне листя викладіть шкварочки.

Сформуйте голубці - в середину капустяного листочка покладіть реберця, додайте 1 ст. л. засмажки. Закрийте краї листка, щоб не випала начинка.

Викладіть голубці на шкварки і приготуйте сметанкову заливку. Для цього потрібно злегка підсолити сметану, додати лавровий листок та декілька горошинок перцю.

Після цього сметану потрібно залити водою - і перемішати суміш. Влийте такий соус до каструлі з голубцями, а щоб капустяні рулетики не підіймалися, їх можна накрити невеликою кришкою, діаметром меншою, ніж діаметр каструлі.

Доведіть голубці в соусі до кипіння на великому вогні, потім зменште вогонь до мінімуму. Готуйте голубці приблизно протягом 1-1,5 години.

Після цього їх можна подавати до столу, поливши соусом з каструлі, і повідомивши тих, хто куштуватиме страву, про реберця всередині.