Ребра в капусті: простий рецепт старовинних голубців
Ця страва дуже схожа на звичайні голубці, проте кожен листочок ховає в собі не фарш, а реберце. Як і в звичайному рецепті, для багатого смаку начинки використовуються овочі, а також соус.
Про те, як приготувати ребра в капустяному листі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Що потрібно для ребер в капустяному листі
Для приготування цієї старовинної української страви потрібні такі інгредієнти:
- вода - 600 мл;
- ребра - 1,5 кг;
- сало - 500 г;
- морква - 1 шт.;
- капуста - 1 шт.;
- цибуля - 2 шт.;
- часник - 3-4 зубчики;
- сметана - 150 г;
- томатна паста - 1 ст. л.;
- лавровий листок - 1 шт.;
- копчена паприка - 3 г;
- перець чорний мелений - 3 г;
- сіль - 15 г;
- перець духмяний - 3 шт.
Як готувати ребра в капустяному листі
Розпочніть приготування з обробки шматка свіжого сала: його потрібно нарізати на пластинки, а потім витопити з нього жир. Потім наріжте пластинки на смужечки. На такому смальці потрібно буде зробити овочеву засмажку.
Розігрійте пательню, викладіть сало та обсмажте його до золотистої скоринки з кожного боку.
Поки смажиться сало, підготуйте овочі. Для цього цибулю потрібно почистити та нарізати кубиками. Водночас не забувайте перемішувати шкварки.
Часник очистьте і злегка притисніть ножем, одразу додайте його до сала. Моркву помийте, почистьте і натріть на маленькій терці.
Коли шкварки випустять достатньо жиру, перекладіть їх в окрему миску, проте не поспішайте їсти - вони ще потрібні для страви.
Пересипте до пательні цибулю та моркву і смажте їх до золотистого кольору на середньому вогні. Поки смажиться морква з цибулею, промийте ребра і, якщо ви не купували їх поштучно, розріжте на окремі реберця.
В цей час поставте на вогонь глибоку каструльку з водою - в ній пізніше потрібно буде пропарити капусту.
Наріжте ребра (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Перекладіть реберця до глибокої миски і замаринуйте їх, посипавши їх сіллю, перцем та паприкою.
Поки ребра маринуються підготуйте капусту. Щоб отримати багато листків, спочатку виріжте качан - тверду серцевину. Пропарте капусту в каструлі з водою, злегка підсоливши овоч.
Важливо слідкувати, щоб листя капусти не переварилося, а лише стало прозорим і гнучким. Тоді капусту необхідно дістати з окропу і зачекати, доки вона злегка охолоне.
Після цього зніміть м'які листочки, і повторіть процедуру, поки листків не буде достатньо для ребер - їхня кількість має бути більшою, аніж кількість ребер.
Якщо використовуєте молоду капусту, після пропарювання є радять занурити в холодну воду, щоб зупинити процес розм'якшення.
До готової засмажки додайте томатну пасту, перемішайте і протушкуйте ще 3-4 хвилини. Зачекайте, доки засмажка злегка охолоне, щоб не обпектися при формуванні голубців.
У глибоку каструлю викладіть декілька листів капусти - це потрібно, щоб не пригоріли голубці, які будуть лежати на капусті. На капустяне листя викладіть шкварочки.
Сформуйте голубці - в середину капустяного листочка покладіть реберця, додайте 1 ст. л. засмажки. Закрийте краї листка, щоб не випала начинка.
Викладіть голубці на шкварки і приготуйте сметанкову заливку. Для цього потрібно злегка підсолити сметану, додати лавровий листок та декілька горошинок перцю.
Після цього сметану потрібно залити водою - і перемішати суміш. Влийте такий соус до каструлі з голубцями, а щоб капустяні рулетики не підіймалися, їх можна накрити невеликою кришкою, діаметром меншою, ніж діаметр каструлі.
Доведіть голубці в соусі до кипіння на великому вогні, потім зменште вогонь до мінімуму. Готуйте голубці приблизно протягом 1-1,5 години.
Після цього їх можна подавати до столу, поливши соусом з каструлі, і повідомивши тих, хто куштуватиме страву, про реберця всередині.
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