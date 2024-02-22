UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гуцульська росівниця: як приготувати давно забуту страву української кухні

Як приготувати гуцульську росівницю (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Справжня гуцульська росівниця - це аналог першої страви, яку ми знаємо як капусняк. Але у цьому старовинному рецепті є свої нюанси, які роблять страву неповторно смачною та ароматною.

Як приготувати справжню гуцульську росівницю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Кухня як релакс".

Що вам знадобиться:

  • Куряче стегенце на бульйон - 1 шт.
  • Шийка свиняча або свиняча вирізка - 200 г
  • Картопля - 2-3 шт.
  • Капуста квашена - 250 г
  • Крупа кукурудзяна - 160 г
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Свіжа зелень - кріп та петрушка
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Перець чорний мелений - до вашого смаку
  • Сіль - до вашого смаку

Як готувати гуцульську росівницю

Візьміть стегно куряче, промийте, покладіть в каструлю та залийте 2 літрами води. Додайте трохи солі та зваріть звичайний бульйон. Далі стегно виймаємо, а в бульйон насипаємо кукурудзяну крупу та квашену капусту. Додайте очищену та нарізану кубиками картоплю. Варимо суп на середньому вогні хвилин 40.

Свинячу шийку нарізаємо на невеликі кубики, цибулю подрібнюємо та обсмажуємо до золотистого кольору в невеликій кількості олії, а потім додаємо в суп. Варимо ще 20 хвилин до повного розварювання кукурудзяної крупи та розм'якшення капусти.

За 5 хвилин до готовності додаємо у каструлю лавровий лист та чорний мелений перець. Нарізаємо зелень та додаємо в суп перед зняттям каструлі з вогню.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиПриготуванняУкраїнська кухня