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Гуцульская росовница: как приготовить давно забытое блюдо украинской кухни

Как приготовить гуцульскую росовницу (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Настоящая гуцульская росовница – это аналог первого блюда, которое мы знаем как капустняк. Но в этом старинном рецепте есть свои нюансы, которые делают блюдо неповторимо вкусным и ароматным.

Как приготовить настоящую гуцульскую росовницу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Кухня как релакс".

Что вам понадобится:

  • Куриное бедрышко на бульон - 1 шт.
  • Шейка свиная или свиная вырезка - 200 г
  • Картофель - 2-3 шт.
  • Капуста квашеная - 250 г
  • Крупа кукурузная - 160 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Свежая зелень - укроп и петрушка
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Перец черный молотый - по вашему вкусу
  • Соль - по вашему вкусу

Как готовить гуцульскую росовницу

Возьмите бедро куриное, промойте, положите в кастрюлю и залейте 2 литрами воды. Добавьте чуть-чуть соли и сварите обычный бульон. Далее бедро вынимаем, а в бульон насыпаем кукурузную крупу и квашеную капусту. Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель. Варим суп на среднем огне минут 40.

Свиную шейку нарезаем на небольшие кубики, лук измельчаем и обжариваем до золотистого цвета в небольшом количестве масла, а потом добавляем в суп. Варим еще 20 минут до полного разваривания кукурузной крупы и размягчения капусты.

За 5 минут до готовности добавляем в кастрюлю лавровый лист и черный молотый перец. Нарезаем зелень и добавляем в суп перед снятием кастрюли с огня.

 

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РецептыПриготовлениеУкраинская кухня