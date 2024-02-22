Гуцульская росовница: как приготовить давно забытое блюдо украинской кухни

Что вам понадобится:

Куриное бедрышко на бульон - 1 шт.

Шейка свиная или свиная вырезка - 200 г

Картофель - 2-3 шт.

Капуста квашеная - 250 г

Крупа кукурузная - 160 г

Лук репчатый - 1 шт.

Свежая зелень - укроп и петрушка

Лавровый лист - 2 шт.

Перец черный молотый - по вашему вкусу

Соль - по вашему вкусу

Как готовить гуцульскую росовницу

Возьмите бедро куриное, промойте, положите в кастрюлю и залейте 2 литрами воды. Добавьте чуть-чуть соли и сварите обычный бульон. Далее бедро вынимаем, а в бульон насыпаем кукурузную крупу и квашеную капусту. Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель. Варим суп на среднем огне минут 40.

Свиную шейку нарезаем на небольшие кубики, лук измельчаем и обжариваем до золотистого цвета в небольшом количестве масла, а потом добавляем в суп. Варим еще 20 минут до полного разваривания кукурузной крупы и размягчения капусты.

За 5 минут до готовности добавляем в кастрюлю лавровый лист и черный молотый перец. Нарезаем зелень и добавляем в суп перед снятием кастрюли с огня.