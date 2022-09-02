Густая томатная паста без варки и запекания: самый полезный и вкусный продукт

Ингредиенты:

Помидоры - 7 кг

Сладкий болгарский перец - 5-6 шт.

Соль - 2 ст. ложки +1 ч. ложка

Растительное масло - 3 ст. ложки

Способ приготовления

Помидоры и перец хорошо помойте и нарежьте большими кусками. Положите в большую кастрюлю, пересыпая слоями и 2 столовыми ложками соли. Накройте крышкой и поставьте на ночь в холодильник.

На следующий день слейте сок. Его можно выпить - он вкусный и полезный. Или использовать при приготовлении блюд.

Массу, которая получилась, нужно пропустить через блендер и протереть через сито, чтобы удалить все семена.

Полученную массу вылить в форму тонким слоем. Можно использовать противень для выпечки ли поднос с высокими бортами. Посуду с массой накройте марлей или тонкой прозрачной тканью (от насекомых) и поставьте на солнце.

В первый день сделайте в центре формы небольшое отверстие, чтобы вся лишняя жидкость там собиралась. Пару раз в день собирайте лишнюю жидкость ложкой, а саму пасту аккуратно перемешивайте.

На второй день масса станет меньше почти в два раза. Переложите ее на одну сторону формы и поставьте под наклоном, чтобы стекла жидкость. Перемешивайте периодически, не забывайте накрывать от насекомых.

Если температура воздуха высокая, то уже к концу третьего дня паста будет готова. Добавьте в нее 3 столовых ложки растительного масла и 1 чайную ложку соли. Хорошо перемешайте.

Разложите готовую пасту по сухим банкам. Сверху налейте немного растительного масла до самой крышки. Закройте крышкой и храните в холодильнике.

Из 7 кг овощей у вас получится 1 кг вкусной и густой томатной пасты.