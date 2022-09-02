Густа томатна паста без варіння і запікання: найкорисніший і смачний продукт

Інгредієнти:

Помідори - 7 кг

Солодкий болгарський перець - 5-6 шт.

Сіль - 2 ст. ложки + 1 ч. ложка

Рослинна олія - 3 ст. ложки

Спосіб приготування

Помідори та перець добре помийте і наріжте великими шматками. Покладіть у велику каструлю, пересипаючи шарами й 2 столовими ложками солі. Накрийте кришкою і поставте на ніч в холодильник.

На наступний день злийте сік. Його можна випити - він смачний і корисний. Або використовувати при приготуванні страв.

Масу, яка вийшла, потрібно пропустити через блендер і протерти через сито, щоб видалити все насіння.

Отриману масу вилити у форму тонким шаром. Можна використовувати деко для випічки чи піднос з високими бортами. Посуд з масою накрийте марлею або тонкою прозорою тканиною (від комах) і поставте на сонце.

У перший день зробіть в центрі форми невеликий отвір, щоб вся зайва рідина там збиралася. Пару раз в день збирайте зайву рідину ложкою, а саму пасту акуратно перемішуйте.

На другий день маса стане менше майже у два рази. Перекладіть її на одну сторону форми та поставте під нахилом, щоб стекла рідина. Перемішуйте періодично, не забувайте накривати від комах.

Якщо температура повітря висока, то вже до кінця третього дня паста буде готова. Додайте в неї 3 столових ложки рослинної олії та 1 чайну ложку солі. Добре перемішайте.

Розкладіть готову пасту по сухим банкам. Зверху налийте трохи рослинної олії до самої кришки. Закрийте кришкою і зберігайте в холодильнику.

З 7 кг овочів у вас вийде 1 кг смачної та густої томатної пасти.