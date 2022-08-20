Как правильно хранить томатную пасту: никакой плесени и порчи не будет

Люди часто сталкиваются с ситуацией, когда открыли свежую банку томатной пасты, использовали часть, остальное закрыли крышкой и поставили в холодильник. А через неделю приходится банку выбрасывать, так как паста зацвела или появилась плесень.

Томатная паста - натуральный продукт и чаще всего в ней практически нет консервантов, загустителей и красителей. А значит, портиться она будет довольно быстро.

Как правильно хранить томатную пасту, чтобы она не испортилась - читайте в материале ниже.

При покупке томатной пасты в магазине обратите внимание на ее цвет. Натуральная паста - ярко-красного цвета, густая и насыщенная. Проверьте также состав на этикетке - там не должно быть красителей, консервантов и загустителей.

Долго хранить такую пасту не рекомендуется даже в холодильнике. Но есть способы, которые позволят вам продлить срок хранения этого продукта.

Растительное масло

Берите любое растительное масло - подсолнечное, оливковое, какое есть под рукой. Налейте 2-3 ложки в открытую банку и равномерно распределите по поверхности.

С горлышка банки и крышки полностью уберите остатки томатной пасты и смажьте там растительным маслом. Это убережет продукт от грибка и других патогенных организмов.

Банку рекомендуется закрыть пластиковой крышкой и хранить в холодильнике. Так вы продлите срок хранения до 2-3 недель.

Горчица

Горчица служит отличным природным консервантом, который надежно защищает от плесени, грибков и бактерий.

Обработайте горчицей стенки, горлышко банки и внутреннюю часть пластиковой крышки. Так вы не испортите вкус томатной пасты, а храниться она будет дольше.

Заморозка

Если у вас томатная паста в жестяной банке, то откройте ее и верх затяните пищевой пленкой. Потом поставьте на сутки в морозилку.

Возьмите замороженную банку и на пару секунд погрузите в кипяток, чтобы быстро и легко вытащить пасту из банки. Теперь у вас есть брикет, который можно нарезать кусочками, упаковать каждый из них в полиэтилен и снова отправить в холодильник.

Для готовки вы получите порционные куски томатной пасты. Хранить их можно до 2-3 месяцев.

Пасту можно заморозить и в формах для льда (или пакетах). Ложкой распределите пасту в формы и заморозьте. Для готовки используйте нужное количество брикетов.

Важные советы!

Когда открываете свежую банку пасты, используйте только чистую и сухую ложку. Попробовали на вкус или взяли ложку и потом опустили ее в кастрюлю - берите снова чистую и сухую новую ложку.

Не храните томатную пасту в холодильнике с ложкой внутри банки. Окисление начнется почти сразу.

Открытая паста в холодильнике без дополнительных манипуляций может храниться не более 3-5 дней.