Группа "ВИА Гра" официально прекратила существование: какой была их последняя песня
Константин Меладзе официально объявил о завершении музыкальной карьеры группы "ВИА Гра", которая была создана в 2000 году.
Кто входил в финальный состав и какой была их последняя песня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что известно о закрытии группы "ВИА Гра"
Константин Меладзе объявил о завершении проекта и презентовал последнюю песню коллектива "Galileo".
"Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем, всем, всем..." - написал Меладзе.
"Это было замечательное время, по которому у меня нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории - это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще много лет. Желаю всем мира и благополучия", - добавил он.
Музыку и слова к последней композиции написал сам Константин. Солистками последнего состава выступили София Тарасова и Ульяна Синецкая.
История группы "ВИА Гра" и ее состав
Коллектив был создан в 2000 году в Киеве и сразу захватил слушателей благодаря смелым образам и композициям. За 25 лет существования он прошел через несколько изменений в составе.
Последний состав на 2025 год:
- София Тарасова
- Ульяна Синецкая
В 2020-м году в группу также входила участница из Кривого Рога Ксения Попова, у которой в апреле погиб папа на войне.
Последний состав "ВИА Гры" (фото: instagram.com/viagra_official)
В 2012 году прошел масштабный перезапуск группы. Через программу "Хочу в ВИА Гру" был сформирован новый состав.
2013-2018:
- Эрика Герцег;
- Анастасия Кожевникова;
- Миша Романова.
Когда последняя покинула коллектив, вместо нее присоединилась Ольга Меганская. Тогда они активно выступали и поражали новыми песнями, однако в конце концов покинули группу.
2011-2012:
- Ева Бушмина;
- Санта Димопулос;
- Альбина Джанабаева.
Золотым составом группы считается трио с 2003 по 2004:
- Надежда Мейхер-Грановская;
- Вера Брежнева;
- Анна Седокова.
Оригинальный состав состоял из дуэта, в который входили Алена Винницкая и Надежда Грановская.
Участницами в разное время также были Татьяна Найник, Альбина Джанабаева, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Кристина Коц-Готлиб и другие.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram VIA GRA, Wikipedia.