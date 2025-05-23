Группа "ВИА Гра" официально прекратила существование: какой была их последняя песня

Константин Меладзе официально объявил о завершении музыкальной карьеры группы "ВИА Гра", которая была создана в 2000 году.

Кто входил в финальный состав и какой была их последняя песня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о закрытии группы "ВИА Гра"

Константин Меладзе объявил о завершении проекта и презентовал последнюю песню коллектива "Galileo".

"Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем, всем, всем..." - написал Меладзе.

"Это было замечательное время, по которому у меня нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории - это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще много лет. Желаю всем мира и благополучия", - добавил он.

Музыку и слова к последней композиции написал сам Константин. Солистками последнего состава выступили София Тарасова и Ульяна Синецкая.



История группы "ВИА Гра" и ее состав

Коллектив был создан в 2000 году в Киеве и сразу захватил слушателей благодаря смелым образам и композициям. За 25 лет существования он прошел через несколько изменений в составе.

Последний состав на 2025 год:

София Тарасова

Ульяна Синецкая

В 2020-м году в группу также входила участница из Кривого Рога Ксения Попова, у которой в апреле погиб папа на войне.

Последний состав "ВИА Гры" (фото: instagram.com/viagra_official)

В 2012 году прошел масштабный перезапуск группы. Через программу "Хочу в ВИА Гру" был сформирован новый состав.

2013-2018:

Эрика Герцег;

Анастасия Кожевникова;

Миша Романова.

Когда последняя покинула коллектив, вместо нее присоединилась Ольга Меганская. Тогда они активно выступали и поражали новыми песнями, однако в конце концов покинули группу.

2011-2012:

Ева Бушмина;

Санта Димопулос;

Альбина Джанабаева.

Золотым составом группы считается трио с 2003 по 2004:

Надежда Мейхер-Грановская;

Вера Брежнева;

Анна Седокова.

Оригинальный состав состоял из дуэта, в который входили Алена Винницкая и Надежда Грановская.

Участницами в разное время также были Татьяна Найник, Альбина Джанабаева, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Кристина Коц-Готлиб и другие.