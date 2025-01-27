Чому розлучилися Меладзе та Брежнєва? Приходько озвучила несподівану причину

Співачка Анастасія Приходько висловилася про розлучення Костянтина Меладзе та Віри Брежнєвої. На її думку, стосунки зіркової пари могли зруйнувати події, про які мало хто здогадується.

Чому Брежнєва розлучилася з Меладзе

Як зазначила Приходько, це розлучення навряд чи можна назвати якоюсь "продуманою акцією". У Костянтина, пояснила співачка, бувають такі періоди, коли він втрачає натхнення та нічого не пише.

"У нього є такий момент, коли він не може писати. Це було, наприклад, зі мною, ось чому я від того відштовхуюсь.... І коли я подивилася на проміжок часу і випускання пісень у Віри Брежнєвої, а потім я помічаю, що це не почерк Костянтина Меладзе. І я розумію, що Віра пішла десь шукати пісні", - розповіла Приходько.

"І на тлі того, що це дві творчі людини, мені здається, що почалися сварки. Бо Віра вона більш така вимоглива, а Костя, якщо він впадає в сплячку, в депресію, то поки він сам з неї не вийде, його ніщо не змусить сісти за рояль", - додала вона.



Приходько висловилася про Меладзе та Брежнєву (скріншот)

За словами співачки, Костянтин пише лише для тих, хто його надихає. І тому якщо він втратив музу, то не стане створювати пісні.

"Мені здається, що просто він перестав нею надихатися. Ну це суто моя думка", - зазначила Анастасія.

Також Приходько прямо відповіла, чи погоджується вона з чутками щодо того, шо Меладзе "надихається сексуальністю своїх муз". Співачка не стала вигадувати інтриги та чітко все пояснила.

"Ні, якщо я захочу, то можна видати з себе сексуальну складову. Але до мене ніколи таких питань з його боку і залицянь, і там мацання, і навіть натяків якихось ніколи в житті не було. З цим в нас проблем з ним немає", - резюмувала Приходько.



Розлучення Меладзе та Брежнєвої

Нагадаємо, чутки про те, що співачка та продюсер вже не живуть разом, з'явилися ще на початку повномасштабної війни РФ проти України. Втім, довгий час Віра та Костянтин ігнорували всі питання про особисте життя.

Лише у жовтні 2023 року Брежнєва підтвердила розлучення з Меладзе. Втім, деталей розриву стосунків вона не розкривала. Згодом співачка навіть давала поради жінкам, які переживають розлучення.