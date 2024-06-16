Гурт Quest Pistols виступив за кордоном з російськими піснями. Що каже Савлепов (відео)

З чого усе почалося

Quest Pistols виступали за кордоном. Гурт запросили до Іспанії, на вечірку в закладі IKRA gastrobar. Концерт було анонсовано ще у травні, російською мовою. Гостям обіцяли, що музиканти виступатимуть з усіма своїми хітами, зокрема, з піснями "Я устал", "Ты так красива", "Белая стрекоза", "Клетка".

Анонс концерту (скріншот)

А після концерту на сторінці закладу з'явилися Stories з виступом гурту. Артисти виконували свої хіти, деякі з яких вже було перекладено українською. Але були і пісні російською.

Офіційний коментар Савлепова

Соліст гурту пояснив ситуацію та зазначив, що на концерті дійсно пролунало декілька пісень, які команда ще не встигла перекласти українською.

"Це був відкритий концерт гурту, на який можна було придбати квиток. Точно знаю, що організатори українці. Для нас це принципово було, є і буде. Увесь концерт проводимо виключно українською мовою. Це спілкування з глядачами та благодійні аукціони, які ми регулярно проводимо на своїх концертах", - наголосив Савлепов.

"Так, наразі в програмі гурту ще є декілька неперекладених пісень. Але робота над цим триває і ми створюємо новий україномовний контент. Так вже було представлено дві зовсім нові пісні: "Божевільна", "Хто Ми Є", і готуємося ще до нових релізів. Працюємо активно над тим, щоб пісень у старому звучанні не залишилось зовсім", - додав він.

Савлепов прокоментував виступ з російськими піснями (фото: instagram.com/anton_savlepov)

Окрім цього, музикант наголосив, що він, як сольний артист SAVLEPOV, свій матеріал випускає виключно українською мовою.

"По сторіз закладу може скластися хибне враження щодо переважно російського матеріалу, але це не так. Також, є купа фото з нами. Люди до нас підходили після концерту, щоб зробити фото, на що ми відповідаємо, що можемо робити це виключно з тими, хто спілкується з нами українською мовою. Наголошую, у нас чітка проукраїнська позиція", - заявив Савлепов.

"Мого брата викрали російські військові, а інший на фронті з 2014 року. Після всього, з чим стикнулася моя родина з 2022 року, мати стосунки з росіянами - за межами мого розуміння", - резюмував він.

До слова, нещодавно Савлепов звертався до фанів з проханням підтримати збір коштів для організації "Цивільні в полоні", яка допомагає людям, яких викрала Росія.

Допис Савлепова (скріншот)