Пивоваров заплакав просто на сцені, коли почув слова маленької дівчинки з Маріуполя (відео)

Співак Артем Пивоваров розчулив фанів. Він не став приховувати, що під час одного зі своїх концертів розплакався просто посеред сцени. Це сталося після слів дівчинки, яка вийшла до співака та розповіла йому свою історію.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), фрагментом емоційного моменту Пивоваров поділився у новому дописі на своїй сторінці в Instagram .

Пивоваров заплакав на концерті - що сталося

Так, на відео можна побачити, що співак запросив на сцену маленьку дівчинку у неймовірному жовто-блакитному костюмі з крильцями. Під час розмови з Пивоваровим дитина раптово засумувала.

І коли артист спитав, що сталося, вона розповіла, що її рідне місто - Маріуполь. І там загинула її подружка, за якою вона дуже сумує.

"Тому що я втратила свою подружку на ім'я Катя. Це моя улюблена подруга. На неї впала бомба і вона померла", - пояснила дитина.

Пивоваров зустрів на концерті дівчинку з Маріуполя (скріншот)

Слова дівчинки викликали у Пивоварова сльози. Спочатку він намагався стримуватися, але потім обійняв дитину й не приховував, що йому дуже сумно.

"Це дуже складно усвідомити. І я буду намагатися говорити з тобою зрозумілою мовою. Ти пам'ятаєш її, і я щиро вірю, що ваша дружба, вона залишиться в тобі, залишиться в твоєму серці. І ти пронесеш її, і будеш пам'ятати її такою, якою пам'ятала вона тебе", - сказав Пивоваров.

"Війна, на жаль, забирає сьогодні в нас майже все. Але вона не може забрати в нас найголовніше - нашу віру і нашу любов. Це неможливо забрати. Навіть якщо ми будемо в неволі, ми ніколи не перестанемо любити", - додав він.

Згодом у мережі з'явилося відео з іншого ракурсу. Фани Пивоварова зняли його розмову з дитиною, після якої він виконав для неї пісню.

Дитина на концерті Пивоварова (скріншот)

І під трек "Ти знаєш, що ти людина" дівчинка почала посміхатися.