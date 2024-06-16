Группа Quest Pistols выступила за границей с песнями на русском. Что говорит Савлепов (видео)

С чего все началось

Quest Pistols выступали за границей. Группа была приглашена в Испанию, на вечеринку в заведении IKRA gastrobar. Концерт был анонсирован еще в мае, на русском языке. Гостям обещали, что музыканты будут выступать со всеми своими хитами, в частности, с песнями "Я устал", "Ты так красива", "Белая стрекоза", "Клетка".

Анонс концерта (скриншот)

После концерта на странице заведения появились Stories с выступлением группы. Артисты исполняли свои хиты, некоторые из которых уже были переведены на украинский. Но были и песни на русском.

Официальный комментарий Савлепова

Солист группы объяснил ситуацию и отметил, что на концерте действительно прозвучало несколько песен, которые команда еще не успела перевести на украинский язык.

"Это был открытый концерт группы, на который можно было приобрести билет. Точно знаю, что организаторы украинцы. Для нас это принципиально было, есть и будет. Весь концерт проводим исключительно на украинском языке. Это общение со зрителями и благотворительные аукционы, которые мы регулярно проводим на своих концертах", - подчеркнул Савлепов.

"Да, сейчас в программе группы еще несколько непереведенных песен. Но работа над этим продолжается и мы создаем новый украиноязычный контент. Так, уже были представлены две совершенно новые песни: "Божевільна", "Хто Ми Є", и готовимся еще к новым релизам. Работаем активно над тем, чтобы песен в старом звучании не осталось совсем", - добавил он.

Савлепов прокомментировал выступление с русскими песнями (фото: instagram.com/anton_savlepov)

Кроме того, музыкант подчеркнул, что он, как сольный артист SAVLEPOV, свой материал выпускает исключительно на украинском языке.

"По сториз заведения может сложиться ошибочное впечатление относительно преимущественно русскоязычного материала, но это не так. Также, есть куча фото с нами. Люди к нам подходили после концерта, чтобы сделать фото, на что мы отвечаем, что можем делать это исключительно с теми, кто общается с нами на украинском языке. Подчеркиваю, у нас четкая проукраинская позиция", - заявил Савлепов.

"Моего брата похитили российские военные, а другой на фронте с 2014 года. После всего, с чем столкнулась моя семья с 2022 года, общаться с россиянами - за пределами моего понимания", - резюмировал он.

К слову, недавно Савлепов обращался к фанатам с просьбой поддержать сбор средств для организации "Цивільні в полоні", она помогает людям, которых похитила Россия.

Пост Савлепова (скриншот)