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"Гумка" або "резинка"? Як та коли використовувати ці слова правильно, щоб не зробити помилку

Коли потрібно казати "гумка", а коли "резинка" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Жуйка, ластик, гумка, резинка - усі ці слова мають абсолютно різні значення і використовуються у різних ситуаціях. Але найчастіше українці у розмові плутають слова "резинка" та "гумка".

Коли та як вживати слова "гумка", "резинка", "ластик" та "жуйка", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення редакторки Ольги Васильєвої на сторінці в Facebook.

За словами експертки, в українській мові використовують переважно тільки два слова - гумка та резинка. І саме ними позначають багато предметів.

"Жувальний кондитерський виріб і ластик для стирання простого олівця - гумка. Гумова тасьма й аксесуар для волосся - резинка", - пояснила Ольга Васильєва.

Вона додала, що і gumma, і resina - це слова з латинської мови, які перекладаються як "смола".

Однак є ще поняття узуальної усталеності, тому французька гра "в резиночки", а не "в гумки". Така сама історія і з резинкою для волосся та одягу.

Також дехто вважає, що слово "резинка" прийшло з російської мови, тому варто використовувати слово "стяжка".

Редакторка вказує, що це слово використовується зовсім в інших ситуаціях - технічних, й навела приклади:

  • На Дарницькому вагоноремонтному заводі стала до ладу нова дільниця стяжки.
  • Набір меблів складається з 18 типів щитів, виготовлених зі стяжками для зчеплення.
  • Стяжка підлоги - це суміш цементу і піску в пропорції 1:3.

Коли казати "гумка", а коли "резинка" (фото: facebook.com/olha.vasylieva.litred)

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