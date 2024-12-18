RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

"Гумка" или "резинка"? Как и когда использовать эти слова правильно, чтобы не сделать ошибку

Когда нужно говорить "гумка", а когда "резинка" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Жуйка, ластик, гумка, резинка - все эти слова имеют совершенно разные значения и используются в разных ситуациях. Но чаще всего украинцы в разговоре путают слова "гумка" и "резинка".

Когда и как употреблять слова "гумка", "резинка", "ластик" и "жуйка", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения редактора Ольги Васильевой на странице в Facebook.

По словам эксперта, в украинском языке используют преимущественно только два слова - "гумка" и "резинка". И именно ими обозначают многие предметы.

"Жевательное кондитерское изделие и ластик для стирания простого карандаша - "гумка". Резиновая тесьма и аксессуар для волос - "резинка", - пояснила Ольга Васильева.

Она добавила, что и gumma, и resina - это слова из латинского языка, которые переводятся как "смола".

Однако есть еще понятие узуальной устойчивости, поэтому французская игра "в резиночки", а не "в гумки". Такая же история и с "резинкой" для волос и одежды.

Также некоторые считают, что слово "резинка" пришло из русского языка, поэтому следует использовать слово "стяжка".

Редактор указывает, что это слово используется совсем в других ситуациях - технических, и привела примеры:

  • На Дарницькому вагоноремонтному заводі стала до ладу нова дільниця стяжки.
  • Набір меблів складається з 18 типів щитів, виготовлених зі стяжками для зчеплення.
  • Стяжка підлоги - це суміш цементу і піску в пропорції 1:3.

Когда говорить "резинка", а когда "резинка" (фото: facebook.com/olha.vasylieva.litred)

Читайте РБК-Украина в Google News
Языковой законЯзыковой омбудсменСлова