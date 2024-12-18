"Гумка" или "резинка"? Как и когда использовать эти слова правильно, чтобы не сделать ошибку

Жуйка, ластик, гумка, резинка - все эти слова имеют совершенно разные значения и используются в разных ситуациях. Но чаще всего украинцы в разговоре путают слова "гумка" и "резинка".
Когда и как употреблять слова "гумка", "резинка", "ластик" и "жуйка", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения редактора Ольги Васильевой на странице в Facebook.
По словам эксперта, в украинском языке используют преимущественно только два слова - "гумка" и "резинка". И именно ими обозначают многие предметы.
"Жевательное кондитерское изделие и ластик для стирания простого карандаша - "гумка". Резиновая тесьма и аксессуар для волос - "резинка", - пояснила Ольга Васильева.
Она добавила, что и gumma, и resina - это слова из латинского языка, которые переводятся как "смола".
Однако есть еще понятие узуальной устойчивости, поэтому французская игра "в резиночки", а не "в гумки". Такая же история и с "резинкой" для волос и одежды.
Также некоторые считают, что слово "резинка" пришло из русского языка, поэтому следует использовать слово "стяжка".
Редактор указывает, что это слово используется совсем в других ситуациях - технических, и привела примеры:
Когда говорить "резинка", а когда "резинка" (фото: facebook.com/olha.vasylieva.litred)
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