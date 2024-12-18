"Гумка" или "резинка"? Как и когда использовать эти слова правильно, чтобы не сделать ошибку

По словам эксперта, в украинском языке используют преимущественно только два слова - "гумка" и "резинка". И именно ими обозначают многие предметы.

"Жевательное кондитерское изделие и ластик для стирания простого карандаша - "гумка". Резиновая тесьма и аксессуар для волос - "резинка", - пояснила Ольга Васильева.

Она добавила, что и gumma, и resina - это слова из латинского языка, которые переводятся как "смола".

Однако есть еще понятие узуальной устойчивости, поэтому французская игра "в резиночки", а не "в гумки". Такая же история и с "резинкой" для волос и одежды.

Также некоторые считают, что слово "резинка" пришло из русского языка, поэтому следует использовать слово "стяжка".

Редактор указывает, что это слово используется совсем в других ситуациях - технических, и привела примеры:

На Дарницькому вагоноремонтному заводі стала до ладу нова дільниця стяжки.

Набір меблів складається з 18 типів щитів, виготовлених зі стяжками для зчеплення.

Стяжка підлоги - це суміш цементу і піску в пропорції 1:3.

Когда говорить "резинка", а когда "резинка" (фото: facebook.com/olha.vasylieva.litred)