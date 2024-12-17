"Будь здоров!" чи "Будь здоровий"? Чому більшість людей помиляються під час цього побажання
Кожен з нас хоча б раз у житті говорив або чув побажання "Будь здоровий!". Однак чи правильно ми це кажемо? Виявляється, що багато людей помиляються в такому поширеному виразі, навіть не здогадуючись про це. Давайте розберемося, чому саме.
Що насправді означає фраза "Будь здоровий!" та у яких випадках її використовувати правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Значення фрази "Будь здоровий!"
Одне з найбільш поширених побажань, яке ми використовуємо в Україні, - це "Будь здоров!" або "Будьте здорові!". Проте багато хто, зокрема в повсякденному спілкуванні, говорить "Будь здоровий". Чому ж це є помилкою?
У словнику української мови (СУМ) вказано, що фраза "Будь здоров!" ("Будь здоровий, Будьте здорові!") - це насправді не побажання при чханні, а ввічлива форма прощання.
"Бувай (будь, бувайте, будьте, іди, зоставайся, ходи) здоров (здоровий, здорова, здорові) - усталена форма прощання.
Приклад:
- "Бувай здоров, Миколо! - кричав Боженко з вагона. - Будь здоров, старина. Бережи хлопців! - крикнув Щорс (Олександр Довженко, 1958)
- "Мотря взяла гребінь, поцілувалася з кумою і подалась до дверей. - Будьте здорові! - Ідіть здорові!" (Леся Українка, 1952).
У деяких випадках схожу фразу використовують для привітання, наприклад: "Здоров був!"
Приклад:
- "Степане? Ти? Здоров був! - зачув він голос Недайводи" (Олесь Досвітній, 1959)
- "Здорова будь, моя Марійко. Я не писав тобі давно" (Володимир Сосюра,1957)
- "Добривечір вам! з понеділком будьте здорові! - сказали бурлаки до хазяїна" (Нечуй-Левицький, 1956).
А що потрібно казати при чханні
Дехто вважає, що бажати здоров'я, коли людина чхнула - це ввічливо. Буває й так, що люди ображаються, якщо їм у такі моменти здоров'я ніхто не бажає.
Однак думки стосовно того, чи потрібно бажати здоров'я після того, як людина чхнула - розходяться.
Традиція бажати людині здоров'я при чханні була ще за часів античності. Таке побажання пов'язували з чумою, і фраза "Будь здоровий!" була попередженням про хворобу. Власне, і зараз таке побажання має таке ж саме значення.
У колі сім'ї, з близькими людьми, з друзями - таке побажання використовувати доречно. А от у діловому етикеті не варто - це можуть сприйняти за порушення правил. Краще проігнорувати.
І правильно казати українською - "Будь здоровий!"
Раніше ми писали про те, як правильно казати - зварити каву" чи "заварити каву".
А ще розповідали про те, що не так з фразою "я не знаю" та коли її краще уникати.
Під час написання матеріалу використані джерела: Український правопис 2019, Тлумачний словник української мови, Gazeta, Словник української мови.