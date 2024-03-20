Гуманітарну допомогу, яку благодійники передали лікарні, продають на ОLХ: деталі скандалу

Що відомо про інцидент

"Допоможіть знайти цю тварину. На OLX з’явилось оголошення із фото медобладнання, яке ми, "100% життя", вже поставили в медичні заклади, в рамках проєкту за підтримки японських партнерів", - написав очільник БФ.

Також у пості він вказав номер телефону шахрая - 38 068 889 57 19.

"Це або нахабна спроба заробити на гуманітарній допомозі, або якесь недолуге намагання дискредитувати допомогу партнерів Україні", - додав Шерембей.

Очільник фонду звернувся до керівництва OLX, щоб вони допомогли ідентифікувати шахрая. Також він закликав усіх, хто володіє будь-якою інформацією, написати на пошту фонду info@network.org.ua.

Оголошення шахраїв на платформі OLX (фото: facebook.com/dima.sherembey)

"Ця ситуація - це пряме порушення нашої фундаментальної цінності: боротьби за життя! Саме завдяки ефективним партнерствам, ми змогли з початку повномасштабного вторгнення допомогти понад 2 мільйонам українців", - написав Шерембей.

Він наголосив, що саме за підтримки японських партнерів 57 медичних закладів в найбільш постраждалих регіонах отримали ліки на суму близько 1,5 млн доларів, а 27 лікарень отримали різне медичне обладнання, серед якого портативні УЗД-апарати, дефібрилятори, шприцеві насоси, монітори пацієнтів та генератори.

У коментарях до посту користувачі соцмережі вказують, що цей же шахрай продає на ОLХ дитячі суміші, які також надійшли в Україну у рамках гуманітарної допомоги.

Шерембей також зазначив, що уже звернувся у кіберполіцію, аби ті знайшли зловмисників.