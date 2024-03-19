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Робота в "офісі": розкрито деталі про найпопулярнішу шахрайську схему на ринку праці

Вівторок 19 березня 2024 19:15
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Робота в "офісі": розкрито деталі про найпопулярнішу шахрайську схему на ринку праці Як виглядає найпопулярніша схема шахраїв на ринку праці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Шахрайство на ринку праці еволюціонує, як вірус. Воно адаптується до нових умов, змінює свою форму, вдосконалює методи та засоби обману, стає нахабнішим й продовжує паразитувати з метою наживи. Якщо ще минулого року "офісні" вакансії прикривали посадами менеджерів з продажу, то зараз назви варіюються від рекрутера до помічника адміністратора тощо.

Як виглядає зараз найпопулярніша шахрайська схема на ринку праці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Work.ua.

Як виглядає нова схема

З серпня минулого року компанія оголосила про глобальне блокування "шлюбних агенцій" та стрімінгових майданчиків, а також криптошахраїв. Вакансії від таких компаній вводять в оману людей та ускладнюють пошук реальної роботи.

І якщо перелічені категорії афер уже зараз не становлять особливої загрози, то шахрайські "офіси", з початком повномасштабної війни ще дужче активувалися та заполонили ринок. Суть такої афери полягає у виманюванні коштів телефоном з банківських рахунків та кредитних карток.

Найчастіше "офісні" шахраї прикриваються посадами:

  • менеджер з продажу,
  • менеджер по роботі з клієнтами,
  • менеджер з обслуговування тощо.

До роботи рекрутери так званих "офісів" зазвичай заманюють людей без досвіду роботи, обіцяючи високу зарплату в доларах. В умовах вони зазначають - активність, можливість швидко навчатися та бажання багато заробляти.

Мапа еволюції шахраїв

Кожна компанія після реєстрації на Work.ua проходить перевірку: відділ модерації переглядає новостворений обліковий запис, та часто саме на цьому етапі відбувається блокування.

Компанія може надати свої документи, щоб підтвердити дійсність. Перше, з чого починали шахраї, це надсилали чужі документи, завантажені з інтернету, щоб запобігти миттєвому блокуванню.

Далі стали додавати документи реальних ФОПів чи ТОВ. Шахраї домовлялись з ними (найімовірніше за гроші), і коли модератори телефонували власникам документів, ті підтверджували, що реєструвались і дійсно шукають персонал. Так модератори перестали покладатися на дзвінки й почали більше приділяти уваги сайтам компаній.

Потім шахраї почали нашвидкуруч створювати сайти, де не працювала половина розділів, а сторінки були заповнені дуже примітивно.

Коли фальшиві сайти не спрацювали, аферисти користувалися веб-сторінками перевірених реальних компаній та профілями в інстаграм з купою підписників, які викликали довіру.

Як і в другому пункті, ті, хто ділився з шахраями своїми сайтами та профілями в соцмережах, підтверджували, що це вони реєструються та шукають персонал. Але не менш ніж на факти, модератори також покладаються на власне "відчуття" і все одно знаходили та знаходимо інші докази, що компанія - шахрай.

Коли аферистам стало зовсім скрутно працювати вдень, деякі з них "пішли в ніч". Поки модератори не працювали, вони намагалися скористатися базою. Але на ранок махлярів одразу блокували.

Тоді вони стали підіймати свої старі облікові записи або також домовлялися з власниками перевірених компаній, які роками з нами співпрацювали. Отримуючи доступ до облікового, шахраї починали там "робити свої справи". Але ця схема також викрита, і модератори сайту розпізнають аферистів у будь-якому обліковому записі.

Як мінімізувати ризик натрапити на шахрайський "офіс"

  • Перед співбесідою пошукайте інформацію про компанію в інтернеті, подивіться сайт, соцмережі, почитайте відгуки.
  • Запитуйте в рекрутерів якомога більше деталей про роботу: що точніші відповіді отримаєте, то менше сумнівів у вас буде.
  • Вмикайте критичне мислення. Отримувати високу зарплату без знань та досвіду роботи за декілька годин на день - це вигадка шахраїв. Якщо вас бентежить, чи реальна зарплата вказана в вакансії, продивіться відповідну посаду в інших компаніях. Так ви будете мати загальне розуміння, скільки в середньому платять на ринку.
  • У разі якщо ви помітили підозрілу вакансію, повідомляйте про це у клієнтську підтримку сайтів пошуку роботи.

Раніше ми писали про те, як розпізнати фальшиві гроші за 2 секунди.

А ще розповідали про те, як шахраї зараз полюють на пенсіонерів.

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