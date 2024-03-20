Гуманитарную помощь, которую благотворители передали больнице, продают на ОLХ: детали скандала

Что известно об инциденте

"Помогите найти это животное. На OLX появилось объявление с фото медоборудования, которое мы, "100% життя", уже поставили в медицинские учреждения, в рамках проекта при поддержке японских партнеров", - написал глава БФ.

Также в посту он указал номер телефона мошенника - 38 068 889 57 19.

"Это либо наглая попытка заработать на гуманитарной помощи, либо какуя-то несуразная попытка дискредитировать помощь партнеров Украине", - добавил Шерембей.

Руководитель фонда обратился к руководству OLX, чтобы они помогли идентифицировать мошенника. Также он призвал всех, владеющих любой информацией, написать на почту фонда info@network.org.ua.

Объявления мошенников на платформе OLX (фото: facebook.com/dima.sherembey)

"Эта ситуация - это прямое нарушение нашей фундаментальной ценности: борьба за жизнь! Именно благодаря эффективным партнерствам, мы смогли с начала полномасштабного вторжения помочь более 2 миллионам украинцев", - написал Шерембей.

Он отметил, что именно при поддержке японских партнеров 57 медицинских учреждений в наиболее пострадавших регионах получили лекарства на сумму около 1,5 млн. долларов, а 27 больниц получили разное медицинское оборудование, среди которого портативные УЗИ-аппараты, дефибрилляторы, шприцевые насосы, мониторы пациентов и генераторы.

В комментариях к посту пользователи соцсети указывают, что тот же мошенник продает на ОLХ детские смеси, которые также поступили в Украину в рамках гуманитарной помощи.

Шерембей также отметил, что уже обратился в киберполицию, чтобы те нашли злоумышленников.